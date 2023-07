Les hommages affluent après le décès de la chanteuse Sinead O’Connor

Une voix « unique » qui « fendait la pierre » : le décès à Londres de la chanteuse irlandaise Sinead O’Connor à 56 ans, célèbre pour son succès Nothing Compares 2 U, suscitait de nombreux hommages jeudi.

Au lendemain de l’annonce par sa famille de la mort de l’artiste reconnaissable à son crâne rasé, la police britannique a indiqué l’avoir retrouvée « inconsciente à une adresse résidentielle » du sud de Londres. « Le décès n’est pas considéré comme suspect », a-t-elle ajouté.

Une autopsie sera effectuée car « aucune cause médicale de la mort n’a été donnée », a indiqué peu après la London Inner South Coroner’s Court.

« Âme tendre »

La mort de l’artiste, qui n’avait pas caché des pensées suicidaires ces dernières années, a provoqué une forte émotion.

« Il n’y a pas de mot », a sobrement affiché sur Instagram le chanteur du groupe REM Michael Stipe, avec une photo de lui et de la chanteuse.

Le chanteur Cat Stevens, converti de longue date à l’islam, comme la chanteuse en 2018, a salué son « âme tendre », tandis que la chanteuse pop britannique des années 1980, Alison Moyet, a insisté sur une voix qui « fendait la pierre ».

Le groupe Massive Attack, qui a travaillé avec elle, s’est dit « effondré » sur les réseaux sociaux, évoquant « le feu dans ses yeux » lorsqu’elle parlait de ses engagements.

Au-delà du monde de la musique, le champion irlandais de MMA Conor McGregor a estimé que « le monde a perdu une artiste à la voix d’ange ».

Sinead O’Connor avait fait ses débuts dans les rues et les pubs de Dublin, avant d’enregistrer en 1987 à Londres son premier album, The Lion and the Cobra, un classique punk.

Il est suivi trois ans plus tard par I Do Not Want What I Haven’t Got, qui contient la chanson qui la fait accéder à la célébrité mondiale : Nothing Compares 2 U écrite par l’artiste américain Prince.

Outre sa musique, la chanteuse était connue pour son combat contre les abus sexuels dans l'Église catholique, qu’elle accusait de ne pas avoir suffisamment protégé les enfants. En 1992, elle avait déchiré à la télévision américaine une image du pape Jean Paul II.

Scandales

« Elle avait le courage de parler quand tous les autres restaient prudemment silencieux », a souligné sur son site Internet Morrissey, le chanteur du groupe The Smiths.

La chanteuse, qui affirmait avoir été maltraitée par sa mère, fit de nouveau scandale en 1999 quand une Église irlandaise dissidente l’ordonna « prêtresse ».

Elle avait ensuite peu à peu disparu du devant de la scène, s’essayant toutefois au reggae en 2005 sur son album Throw Down Your Arms après s’être installée un temps en Jamaïque.

À Dublin, des habitants rencontrés par l’AFP dans le quartier de Temple Bar jeudi saluent aussi, comme Aga Szot, une artiste de 44 ans, son « extrême courage ».

« Elle s’en fichait de ce que les gens pensaient d’elle. Elle a toujours défendu ce en quoi elle croyait et je pense qu’en tant qu’artiste c’est une des choses les plus importantes que vous pouvez faire », raconte Scott Bellew, jeune anglais de 20 ans.

« Les gens avaient peut-être une opinion partagée sur elle » mais en tant qu’artiste elle était « absolument incroyable », estime Grainne Wray, guide touristique anglaise de 32 ans.

Ces dernières années, la chanteuse déversait ses états d’âme sur les réseaux sociaux, menaçant ses anciens associés de poursuites judiciaires, s’épanchant sur ses problèmes de santé physiques et mentaux, partageant ses pensées suicidaires et ses relations compliquées avec sa famille.

En 2022, son fils Shane, 17 ans, avait mis fin à ses jours. Sinead O’Connor avait alors été hospitalisée après avoir indiqué sur les réseaux sociaux qu’elle songeait elle aussi au suicide.

On la voyait récemment dans une vidéo postée début juillet sur le réseau social Twitter, où elle évoquait sa douleur après le suicide de son fils, et affirmait vouloir finir un nouvel album.