Naïma Frank, version troubadour

La 17e édition du festival Haïti en folie bat son plein, avec notamment une programmation culturelle extérieure aux Jardins Gamelin qui se transportera au parc Lafontaine samedi et dimanche. On y verra le traditionnel défilé Rara, les concerts de la star guadeloupéenne du dancehall et du zouk Admiral T (samedi) et de l’icône haïtienne Emeline Michel en clôture dimanche, ainsi qu’une création unique : l’événement Soul Troubadour, avec le rappeur Waahli et la chanteuse R&B Naïma Frank, qui interpréteront ensemble leurs compositions, accompagnés par un orchestre créole.

La carrière de Naïma Frank vient à peine de décoller avec la parution, en novembre dernier, de son premier mini-album paru à compte d’autrice, le doux Petite fille devient grande. La jeune autrice-compositrice-interprète savoure donc son premier été de festivals, ayant été invitée à prendre part aux Francos il y a quelques semaines. « C’était fou, au-delà de mes attentes », confie Naïma, le sourire dans la voix. « Je ne savais pas comment ça allait se passer, j’espérais seulement aller jusqu’au bout de l’expérience ; malgré la pluie, j’ai chanté devant beaucoup de monde. Ils ont dansé ! »

Et nous danserons encore samedi au spectacle Soul Troubadour, qui rapprochera deux auteurs-compositeurs-interprètes de leurs racines haïtiennes. « Ce sera un concert vraiment différent de celui que j’ai présenté aux Francos, promet Naïma. À Haïti en folie, je vais reprendre mes chansons, mais elles seront transformées par la vibe haïtienne, avec les couleurs de musique troubadour », style de chanson traditionnelle croisant la chanson française, le créole et les musiques cubaines et dominicaines (dont le merengue).

On fera de même avec le répertoire de Waahli, qui partagera la scène avec Naïma. « Ça donne une nouvelle saveur, une nouvelle vie à mes chansons, j’ai vraiment hâte à ce concert, dit-elle. Et j’ai l’impression que mes parents vont être encore plus excités que moi, puisqu’ils vont encore plus être branchés à la proposition musicale ! »

Son père tout particulièrement : « Mes parents adorent la musique, ce sont de grands mélomanes ; ils n’ont jamais vraiment joué d’instruments, mais mon père faisait toujours jouer de la musique à la maison, et à plein volume — je me souviens que ça me gênait quand mes amis venaient nous visiter. » Du jazz « et du kompa, jusqu’à me dire que j’en ai trop écouté ! Par contre, j’aimerais utiliser des sonorités kompa et les intégrer à mes compositions, utiliser le style de sons de synthétiseurs et de percussions du genre en le mélangeant à une production plus électronique ».

La passion de maman et de papa pour la musique « a porté fruits : leurs deux filles sont devenues chanteuses », Naïma choisissant de le faire en français ; sa soeur aînée Shah Frank évoluant dans les mêmes eaux soul/R&B/pop, mais en anglais. « Depuis qu’on est toutes jeunes, on chante ensemble. Elle s’est lancée avant moi dans le milieu, ça m’a motivée à lancer mon propre projet. »

D’aussi loin qu’elle se souvienne, le jazz a meublé son quotidien musical, « Nina Simone, Ella Fitzgerald, c’est la zone de confort où je reviens pour trouver de l’inspiration. Sinon, j’écoute beaucoup de rap ». Ça s’entend dans la réalisation de ses chansons, des rythmiques lourdes et clinquantes qui contrastent avec le timbre clair et aérien de sa voix et plongent sa chanson introspective dans une atmosphère nocturne. « J’écoute aussi beaucoup ce que fait Charlotte Cardin — surtout ses premiers projets. Ah, et FKA Twigs, j’adore ! »

À ce stade-ci, Naïma Frank saute à pieds joints dans toutes les aventures qu’on lui présente, comme l’invitation du festival Haïti en folie. « Quand on commence en tant qu’artiste, on essaie de se définir un peu ; ce que je fais n’est pas purement R&B. » Cette identité musicale se précisera dans les prochains mois : peu après notre conversation, la musicienne filera en studio pour enregistrer son prochain succès. « Le projet, pour l’instant, c’est de lancer des chansons jusqu’à la sortie d’un album, à l’automne 2024. C’est mon rêve. »

La 17e édition de Haïti en folie se déroule à Montréal jusqu’au 30 juillet. Naïma Frank et Waahli se produiront au parc La Fontaine le 29 juillet à 17 h 30, avec Illo & Friends et Admiral T.