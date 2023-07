Une création d’après Michel Tremblay au Festival d’opéra de Québec

Messe solennelle pour une pleine lune d’été, un nouvel opéra inspiré d’une pièce de Michel Tremblay, sera créé samedi au Festival d’opéra de Québec. Ce dernier s’ouvre mercredi soir avec La fille sans régiment, coproduit avec Jeunesses musicales Canada, et aura pour spectacle vedette une nouvelle production du Roméo et Juliette de Gounod.

« C’est la structure de la pièce qui la rend opératique », dit Michel Tremblay lorsque nous l’interrogeons pour savoir s’il s’étonne du choix du sujet qu’il a abordé en 1996. « Il y a des duos, des quatuors, des ensembles. C’est conçu au départ comme un opéra, mais un opéra parlé. »

« Dans les années 1970 et 1980, on a fait le ménage, on a découvert la clarté, l’espace, on a démonté des murs. Nous avons été élevés dans de petites pièces et, tout d’un coup, on a découvert les lofts, on a agrandi les fenêtres. Alors, j’ai voulu parler de gens qui avaient fait ça, mais qui avaient oublié de le faire à l’intérieur d’eux-mêmes. Le sujet, ce sont des gens qui, un soir de pleine lune d’été, sortent. »

Créateur mélomane

On pouvait imaginer que Michel Tremblay, fin connaisseur et amateur d’opéra, chercherait à contrôler le processus créatif. Pourtant, il nous dit avoir donné, pour cet opéra de 90 minutes, « carte blanche » au compositeur et librettiste Christian Thomas. « Christian Thomas me l’a soumis par morceaux. Au fur et à mesure qu’il composait des scènes, je les écoutais. Vers la fin, il m’a envoyé un texte complet. J’ai trouvé que c’était une adaptation très intelligente. »

Quels livrets fonctionnent ou ne fonctionnent pas à l’opéra ? Michel Tremblay pense que ceux qui marchent bien sont le fait d’écrivains qui connaissent le théâtre. « On ne peut pas s’imposer autant de pression si on n’a jamais fait de théâtre, parce qu’un auteur de théâtre a l’habitude de mettre en scène des êtres humains, de vrais personnages à chair humaine. »

Michel Tremblay a ainsi beaucoup apprécié les opéras de Terence Blanchard au Metropolitan Opera, Fire Shut Up in My Bones et Champion. « L’opéra doit m’aller droit au coeur », dit celui qui admire George Benjamin (Written on Skin), mais aussi le nouvel Hamlet de Brett Dean, « très respectueux du sujet, avec une qualité humaine ».

Pour la transposition musicale de ses textes, Michel Tremblay travaille avec des musiciens familiers : « Je connais Christian Thomas depuis 40 ans. Il avait travaillé sur une de mes pièces à La Marjolaine. » Quant à Catherine Major, c’est sa grande admiration qui l’a amené à lui confier Albertine en cinq temps, avec un magnifique résultat. « Si un compositeur dont je n’aime pas la musique me contactait, je trouverais une manière de me défiler, c’est sûr ! »

Gounod au sommet

Présenté au Palais Montcalm les 29 et 31 juillet et le 2 août sous la direction de Thomas Le Duc-Moreau, dans une mise en scène d’Alain Zouvi, Messe solennelle pour une pleine lune d’été met à l’affiche onze chanteurs québécois, des jeunes talents parmi les plus prometteurs, tels que Magali Simard-Galdès et Jean-Michel Richer, à Alain Coulombe et Lyne Fortin.

Outre le Palais Montcalm, le Festival d’opéra de Québec investira dès mercredi le théâtre La Bordée, pour le spectacle La fille sans régiment, d’après Donizetti, monté avec Jeunesses musicales Canada. Reprises jeudi et samedi.

Le spectacle principal de cette 12e édition du Festival, Roméo et Juliette de Gounod, fait suite à l’admirable Faust présenté en 2022. Sous la direction de Laurent Campellone, qui avait mené l’irrésistible Don Pasquale à l’automne 2022, on retrouvera Patrick Bolleire et Thomas Bettinger, héros vocaux de Faust, associés cette fois à la Juliette d’Hélène Carpentier. Le spectacle mis en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau sera présenté au Grand Théâtre vendredi, dimanche après-midi et mardi.

À ces spectacles s’ajoutent des animations gratuites. La Brigade lyrique est scindée en une « Brigade opéra » (à midi) et une « Brigade opérette » (à 17 h) qui sillonnent divers endroits de la ville depuis dimanche, jusqu’au 2 août.

Festival d’opéra de Québec Roméo et Juliette, de Gounod. Les 28 et 30 juillet, puis le 1er août.

Messe solennelle pour une pleine lune d’été, de Christian Thomas. Les 29 et 31 juillet, puis le 2 août.

La fille sans régiment, d’après Donizetti. Les 26, 27 et 29 juillet.