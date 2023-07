Le vent favorable d’Aysanabee

Porté depuis plusieurs semaines par un important vent de dos, l’artiste oji-cri Aysanabee s’est récemment hissé dans le top 10 du palmarès du prix Polaris, qui récompense le meilleur disque canadien. Modeste devant son importante progression, il se réjouit toutefois de voir que son disque Watin, qui raconte l’histoire de son grand-père et de son passage forcé dans un pensionnat pour Autochtones, reçoit un accueil chaleureux.

Aysanabee, de son vrai nom Evan Pang, a peut-être dû s’acheter de nouvelles tablettes récemment pour y déposer les récompenses reçues. Le musicien issu de la communauté de Sandy Lake, dans le nord-ouest de l’Ontario, a récolté trois prix au Summer Solstice Indigenous Music Awards, il a gagné le titre d’artiste autochtone de l’année au Jim Beam Indie Awards et il est reparti vainqueur de la catégorie du meilleur nouvel artiste en tournée au Canadian Live Music Awards. En prime, le multi-instrumentiste a reçu une nomination lors des derniers prix Juno, lors desquels il a pu jouer son titre We Were Here.

Sa récente nomination au prix Polaris est la cerise sur le sundae pour Aysanabee, rejoint au bout du fil quelques jours avant son passage le 2 août au festival Innu Nikamu, à Mani-Utenam sur la Côte-Nord, et aussi à Osheaga, le 6 août. « Le mot qui me vient en tête avec tout ça, c’est “surréel”, explique-t-il en anglais, langue dans laquelle il chante. Les choses vont vite depuis maintenant un an et demi, moi tout ce que je voulais, c’est pouvoir en faire un métier. Et nous y voici ! »

Le mot qui me vient en tête avec tout ça, c’est “surréel”. Les choses vont vite depuis maintenant un an et demi, moi tout ce que je voulais c’est pouvoir en faire un métier. Et nous y voici !

Au fond, tout ce qu’il veut faire, c’est « jouer de la musique et partager des histoires », ce qu’il est heureux de pouvoir faire de plus en plus, et devant de plus en plus de gens. Et il se pince de pouvoir le faire avec les titres de Watin, le récit très personnel et touchant de son grand-père, à qui il a emprunté le nom de famille comme nom de scène. Le disque composé de morceaux poignants est rythmé par de nombreux interludes courts où l’aîné raconte son parcours dans les pensionnats et l’impact que ce drame a eu dans sa vie. Aysanabee en est en quelque sorte le porte-voix.

Watin n’a toutefois pas été conçu comme un outil de revendication, mais plus comme une façon de raconter une histoire familiale intime. « Finalement ç’a eu un impact surprenant, autant chez les Autochtones que les non-Autochtones, précise Aysanabee. Mais quand le disque est sorti, ma plus grande peur était de traumatiser à nouveau des survivants des pensionnats. »

Le chanteur raconte toutefois que les choses se sont bien passées, même qu’il a reçu deux témoignages positifs de survivants. « Ils m’ont dit qu’ils étaient heureux de pouvoir enfin entendre leur histoire, racontée par un des leurs, dans leurs mots. Que ça les avait aidés à guérir. »

Et l’aventure de Watin — grâce à laquelle Aysanabee se réjouit d’avoir obtenu « une place à la table » de l’industrie musicale — a aussi et surtout permis au patriarche, qui a rendu l’âme il y a un peu plus de deux mois, de faire la paix avec ce pan de son histoire personnelle. « Le fait que les gens autour de lui comprenaient d’où il venait, ce qu’il avait traversé, ça lui a en quelque sorte donné un sentiment d’être valide. Il a pu pardonner et laisser ça derrière lui. »

Puissance musicale

Il y a donc le fond, mais la forme est aussi fort intéressante. Aysanabee propose sur Watin une musique prenante, pas très loin de la pop, pigeant dans certaines textures indie-rock que ne renierait pas The National, mais avec la force des refrains d’un folk grand public à la Lumineers. Et il y a sa voix, retentissante, profonde, qui fait penser par moments à celle de Joe Cocker.

Et c’est dans le choix des arrangements que la forme et le fond fusionnent : on y trouve de l’orgue et des choeurs en abondance. « Ça penche du côté du gospel et de la musique soul, et c’est une décision intentionnelle. Dans le sens où ça fait écho à l’histoire des pensionnats qui étaient menés par l’Église. »

Mais déjà, la suite se dessine un peu différemment, précise Aysanabee, qui ne veut pas trop vendre la mèche de son futur matériel. Tout de même, son nouvel extrait Somebody Else est plus rythmé, sa voix est différemment posée et on y entend des trompettes retentir. Le propos est aussi plus proche de ses propres tourments amoureux. « Il n’est pas question pour moi de stagner, je veux continuer à expérimenter et à apprendre. »

Sur scène, le chanteur propose un mélange des titres de Watin, avec certains de ses interludes, et du nouveau matériel. « L’idée reste de faire vivre un voyage au public, et il faut trouver un bon équilibre, surtout avec les chansons qui sont plus lourdes et émotionnelles, explique-t-il. Mais avec le public, il se crée un jeu de donnant-donnant, quelque chose de circulaire. Et je veux que les gens vivent une expérience aussi. »

Watin Aysanabee, Ishkōdé Records. En spectacle au festival Innu Nikamu le 2 août, et à Osheaga le 6 août.