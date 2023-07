«L’Orfeo»: au-delà de la musique

Date mémorable dans l’histoire du Festival de Lanaudière, la présentation de « l’alpha » du répertoire lyrique à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay par Leonardo García Alarcón et ses musiciens a fait mieux que tenir ses promesses samedi.

Avec Leonardo García Alarcón, on pense toujours être préparé au superlatif, mais ce qu’il nous fait vivre, avec les musiciens avec lesquels il partage la scène, dépasse ce que nos pauvres cerveaux peuvent imaginer ou concevoir a priori.

Définir la perfection

Le plus complexe est de mettre des mots sur ce que nous avons collectivement vécu dans la présentation de L’Orfeo, samedi. « Voilà un article vite écrit, vous n’aurez qu’à dire que c’était parfait », me lançait sous forme de boutade un spectateur. Justement pas, car le ressenti d’une perfection est un mystère en soi, passionnant à résoudre. Pourquoi samedi, par exemple, avons-nous si peu ressenti l’absence d’une mise en scène, alors que nous assistions à un opéra ?

Parce que les chanteurs incarnaient tellement leurs personnages qu’il ne venait à l’idée de personne de ne pas y croire. Chacun et chacune étant Orphée, la Messagère, ou l’Espérance, les interactions entre ces caractères étaient théâtralement, dramatiquement, vrais.

L’autre élément va au-delà de la musique et trouve sa source dans les éléments de compréhension profonde, dont certains ont été dévoilés par Leonardo García Alarcón dans Le Devoir samedi. Lorsque, à ce point, en tout temps et partout, le mot trouve une résonance musicale, un soulignement, par un petit temps d’arrêt en cas d’affliction ou un élan dans le cas d’une joie, on se retrouve dans une adéquation suprême entre le message et les couleurs prises par ce message.

Pour que tout le monde comprenne bien, Leonardo García Alarcón accentue tous les contrastes : ce qui est joyeux est très vif, voire exalté ; ce qui est affligé est vraiment bouleversant. Ainsi, la fin de la première partie, à partir de l’apparition de la Messagère (Giuseppina Bridelli, d’une présence et d’une sensibilité extraordinaires) fut tétanisante de douleur. Dans ces moments, Leonardo García Alarcón n’hésite pas à figer le temps, alors qu’il se montre d’une exubérance rare dans les passages pastoraux.

Pictural

Même si l’image a déjà servi s’agissant de Monteverdi, le contraste entre l’éclat des épisodes heureux et la profonde noirceur de l’affliction évoque évidemment le style pictural du Caravage. Dans l’acte III, Leonardo García Alarcón laisse éclater le chant d’Orfeo « Possente Spirto », qui vise à attendrir le gardien des enfers. Orphée prend le temps de déployer son art, en duo patient avec la harpe. En concert, on comprend totalement le tandem Leonardo García Alarcón et Valerio Contaldo, dont le timbre de ténor barytonnant, qui évoque un peu Villazon en bonne forme, passe très bien, beaucoup mieux qu’au disque,

Les remarquables prestations vocales se sont succédé pendant la soirée : Marianna Flores, d’emblée, en Musique, avec des inflexions incroyables, le très solide ténor Alessandro Giangrande en Pastore, que l’on retrouvait à la fin en Apollon emmenant Orphée aux cieux, Salvo Vitale en Caronte. Enfin, tous, vraiment, y compris un choeur malléable à l’infini (quelle palette de nuances !) et un orchestre aux mille couleurs dont le continuo avait été fortement renforcé par la sonorisation.

Comme tout le monde avait fait le voyage, y compris le choeur, on n’en revient pas encore que le rêve de voir associés en l’espace de 48 heures L’Orfeo et les Vêpres de Monteverdi se soit évanoui. On rappellera à ceux qui ne l’ont pas remarqué l’annulation de la grande oeuvre sacrée à la cathédrale de Joliette, lundi, au profit d’un concert intimiste avec soprano à l’église de Repentigny.

L’Orfeo Favola in Musica de Claudio Monteverdi. Avec Valerio Contaldo, ténor (Orfeo) ; Mariana Flores, soprano (Euridice, Musica) ; Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano (La Messagiera) ; Anna Reinhold, soprano (Proserpina, Speranza) ; Alejandro Meerapfel, baryton (Plutone) ; Salvo Vitale, basse (Caronte) ; Alessandro Giangrande, ténor (Apollo, Pastore) ; Leandro Marziotte, contre-ténor (Pastore) ; Nicholas Scott, ténor (Pastore, Spirito, Eco) ; Matteo Bellotto, basse (Pastore) ; Estelle Lefort, soprano (Ninfa) ; Philippe Favette, baryton-basse (Spirito), Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, Leonardo García Alarcón. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, samedi 22 juillet 2023.