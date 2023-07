Le chanteur américain Tony Bennett rend l’âme à 96 ans

Le légendaire chanteur américain Tony Bennett est décédé vendredi, à deux semaines de son 97e anniversaire.

La publiciste Sylvia Weiner a confirmé la mort de Bennett à l’Associated Press, précisant qu’il était décédé dans sa ville natale de New York. Il n’y a pas de cause précise, mais le chanteur avait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer en 2016.

Bennett laisse derrière lui le souvenir d’un styliste éminent et intemporel dont la dévotion aux chansons américaines classiques et le talent pour créer de nouveaux standards tels que I Left My Heart In San Francisco ont agrémenté une carrière de plusieurs décennies qui lui a valu des admirateurs allant de Frank Sinatra à Lady Gaga.

Dernier des grands chanteurs de charme du milieu du XXe siècle, Bennett a souvent déclaré que son ambition de toujours était de créer « un catalogue à succès plutôt que des disques à succès ». Il a publié plus de 70 albums, qui lui ont valu 19 Grammys en compétition ― tous sauf deux après avoir atteint la soixantaine ― et a bénéficié d’une affection profonde et durable de la part de ses fans et de ses collègues artistes.

Bennett ne racontait pas sa propre histoire lorsqu’il se produisait ; il laissait plutôt parler la musique — les Gershwin et Cole Porter, Irving Berlin et Jerome Kern. Contrairement à son ami et mentor Sinatra, il interprétait une chanson plutôt que de l’incarner.

Si son chant et sa vie publique n’avaient pas l’intensité dramatique de Sinatra, Bennett séduisait par son aisance, ses manières courtoises et sa voix exceptionnellement riche et durable ― « un ténor qui chante comme un baryton », disait-il lui-même — qui ont fait de lui un maître de la caresse d’une ballade ou de l’égaiement d’un morceau enlevé.

« J’aime divertir le public, lui faire oublier ses problèmes, a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2006. Je pense que les gens sont touchés s’ils entendent quelque chose de sincère et d’honnête, avec peut-être un peu d’humour… J’aime simplement faire en sorte que les gens se sentent bien quand je chante. »

Bennett a souvent été félicité par ses pairs, mais jamais de manière aussi significative que par Sinatra dans une interview accordée au magazine Life en 1965 : « Pour moi, Tony Bennett est le meilleur chanteur du domaine. Il m’excite quand je le regarde. Il m’émeut. C’est le chanteur qui fait passer ce que le compositeur a en tête, et probablement un peu plus. »

Il a non seulement survécu à l’essor de la musique rock, mais il a enduré si longtemps et si bien qu’il a gagné de nouveaux fans et collaborateurs, dont certains sont assez jeunes pour être ses petits-enfants.

En 2014, à l’âge de 88 ans, Bennett a battu son propre record en tant que plus vieil artiste vivant avec un album numéro 1 au Billboard 200 pour Cheek to Cheek, son projet de duos avec Lady Gaga.

Trois ans plus tôt, il s’était hissé au sommet des classements avec Duets II, qui réunissait des vedettes contemporaines telles que Gaga, Carrie Underwood et Amy Winehouse, dont c’était le dernier enregistrement en studio.

Sa relation avec Amy Winehouse a été immortalisée dans le documentaire Amy, sélectionné aux Oscars, qui montre Bennett encourageant patiemment la jeune chanteuse peu sûre d’elle lors d’une interprétation de Body and Soul.

