Au commencement, il y eut Isabeau et les chercheurs d’or. Puis, Les chercheurs d’or, pas sans Isabeau Valois, mais sans le prénom dans l’appellation. Objectif minerai. En trouva-t-on ? Pas assez pour continuer. Isabeau et Luke Dawson, lassés de chercher la fortune, se trouvèrent l’un l’autre. Et s’installèrent, dans un rang de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Et firent pousser leur musique tout autour. La voici, première récolte : folk, encore, mais à leur manière, un peu de magie, de psychédélisme, où harpe et synthé dansent avec les guitares. Quand tu pars, la chanson d’entrée, donne l’intention : « Renaître pour resurgir / Comme la sève sous l’écorce ». Dans Aujourd’hui, Luke et Isabeau regardent cet ailleurs qu’ils espèrent meilleur : « À la fin de l’effort / Un nouveau paysage ». Les chansons d’ensuite — avec des collaborateurs pour les textes — brossent des portraits d’avant : Michel l’alter ego, Maria la ville dans la baie. Regrets ? Non. Bagage laissé. La suite, c’est le pacte du tandem, a le pied léger.

Pied Léger ★★★ Folk Pied Léger, Super Ranch