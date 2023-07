«Cycler», Holobody

Le compositeur montréalais d’origine saskatchewanaise Felix Green (alias Luke Loseth, alias Holobody) propose un ravissant troisième album sur lequel jouent une bonne douzaine d’amis, ce qui dit tout du caractère rassembleur de son travail. Dans ce ramassis d’influences (pop d’avant-garde, folk, jazz, électronique), Green aime prendre son temps et installer notre confort : le folk bricolé avec des sons atmosphériques de Drawing a Circle, rappelant Sufjan Stevens (sans la mélancolie), s’étire sur plus de huit minutes ; un vieux piano droit résonne au long des neuf minutes de la ballade Flower Moon, entre pop classique des années 1970 et chanson prog. Il sait aussi être jovial et rythmé sur les plus courtes, In the Sun évoquant l’Animal Collective ensoleillé, plus directement pop sur l’estivale Easy, avec trompette jazz et solo de harpe d’Ourielle Auvé (Ouri). On en a pour une heure de pop baroque, souriante, intelligente, richement orchestrée, farcie de sons inusités. Notre révélation musicale de la belle saison.

Cliquez ici pour découvrir un extrait.

Cycler ★★★★ Pop Holobody, Couteau Music House