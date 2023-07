«Sticks and Stones», Lukas Nelson & Promise of the Real

Quinze ans de musique, déjà, pour le groupe du sixième des huit enfants du patriarche Willie Nelson. Si Amy et Micah ont aussi la fibre musicale, Lukas est le plus rock de la famille, et son groupe a accompagné Neil Young cinq ans durant. Sticks and Stones est l’album du défoulement post-pandémique, le résultat d’une razzia chez le fournisseur de substances récréatives, une virée dans le Texas de tous les excès. Mais sans avoir le doigt sur la gâchette : on parle ici d’un party pacifiste. Oui, le gospel est imbibé (dans Alcohallelujah, on trinque à Dieu comme au Diable). Dans la pétaradante Wrong House, le fiston halluciné aux champignons aboutit dans la mauvaise chaumière. Bref, entre western swing hors-la-loi et rigodon supersonique, on s’amuse ferme. Et si on est dans un drôle d’état le lendemain (on cuve et on digère dans All Four Winds), on se la joue acoustique dans The View, puis on recommence. Exutoire nécessaire en ces temps incendiaires.

Sticks and Stones ★★★ Americana Lukas Nelson Promise of the Real, Six Ace Records/Thirty Tigers