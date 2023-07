«Journey to the Moon and Beyond», Mort Garson

Reconnu pour son album de compositions « pour les plantes et les gens qui les aiment » (Mother Earth’s Plantasia, 1976), le Néo-Brunswickois Mort Garson (1924-2008), pionnier des musiques électroniques, fait l’objet d’une nouvelle compilation d’enregistrements rescapés de ses fonds de tiroirs. Par ces esquisses de musiques de pub et de thèmes d’émissions télé aux mélodies fantaisistes et psychédéliques façon Perrey-Kingsley, Garson se révèle un formidable arrangeur ayant su tirer le maximum du synthétiseur Moog, qu’il fut un des premiers à adopter. Mais le véritable bijou ici est Moon Journey, qui suggère le titre de la compilation et en justifie l’existence : l’intégrale de cette oeuvre commandée par le réseau américainCBS News qui a servi de trame sonore lors de la télédiffusion de l’atterrissage sur la Lune de la mission Apollo 11, le 20 juillet 1969. Plus de six minutes de musique du futur, Garson reproduisant le son du décollage de la navette, son long périple spatial, la manoeuvre risquée jusqu’au sol lunaire !



Journey to the Moon and Beyond ★★★ 1/2 Exotica Mort Garson, Sacred Bones