«The Ballad of Darren», Blur

Le huitième album studio de Blur s’ouvre avec une ballade… intitulée The Ballad. Jolie, au demeurant, mais on se demande : où est le reste du groupe ? Celle-ci aurait pu figurer sur n’importe quel autre projet de Damon Albarn. Puis arrive St. Charles Square, et là, on reconnaît Blur : c’est immanquablement Graham Coxon à la guitare, ce son brut écorché labourant un rock sur lequel Albarn chante avec son détachement caractéristique — celle-là, tout comme la mémorable ritournelle rock-pop Barbaric, n’aurait pas été de trop sur Parklife (1994). Au bout des trente-six minutes que dure The Ballad of Darren (le plus bref de la discographie des héros brit-pop), nous voilà rassurés : ce disque, certes plus doux qu’attendu, n’est pas qu’un prétexte à partir en tournée rejouer Girls Boys, Song 2 et On Your Own. Il y a du coeur, des réflexions inspirées et quelques fameuses chansons là-dedans, dont une ballade somptueuse composée à Montréal la dernière fois qu’Albarn nous visitait, en octobre dernier, avec Gorillaz, intitulée The Everglades (For Leonard). Cohen, bien sûr.



The Ballad of Darren ★★★★ Rock Blur, Parlophone