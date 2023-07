«Musique de chambre pour cor», Louis-Philippe Marsolais

Du 24 au 29 juillet se déroulera à Montréal le 55e Symposium international de cor, auquel se greffe un festival de plus de 100 événements. Ce plus grand rassemblement de cornistes au pays de l’histoire vise à réunir 200 artistes et 400 participants. Il culminera au Festival de Lanaudière le 28 juillet avec le Konzertstück pour quatre cors de Schumann et la Symphonie alpestre de Strauss dirigés par Yannick Nézet-Séguin avec en vedette Stefan Dohr, Sarah Willis, Yun Zeng et Louis-Philippe Marsolais, respectivement cornistes du Philharmonique de Berlin, de la Staatskapelle de Berlin et de l’Orchestre Métropolitain. L’occasion était idéale pour Marsolais de faire paraître concomitamment ce programme, réalisé notamment à partir d’adaptations de compositions pour violon et piano de Clara (Romances op. 22), ainsi que pour hautbois (Romances op. 94) et clarinette (Fantaisiestücke op. 73) de Robert Schumann. Même si tout est impeccablement joué, et enregistré avec la nécessaire distance, il faut passionnément aimer l’instrument  pour ne pas être gagné par quelque lassitude.

Musique de chambre pour cor ★★★ 1/2 Classique Louis-Philippe Marsolais, David Jalbert, Atma ACD2 2874