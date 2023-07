«Future Fiction», Karma Glider

Karma Glider, c’est un nouveau groupe montréalais estampillé Mothland, emmené par l’ex-leader de Heat, Susil Sharma, et dans lequel il a impliqué ses complices Jean-Philippe Bourgeois (Fefe Dobson), Jean-Philippe Godbout (Laurence-Anne) et Charlie Neufeld (Heat). Les présentations brièvement faites, intéressons-nous au contenu de leur premier microalbum, Future Fiction : accrocheur, engageant, soigneusement chaotique. Très rock’n’roll, en fait. Ça commence fort avec In Deep Ocean et ses sonorités, ses voix très saturées. Est-ce qu’on a le droit de dire que, selon la fangirl qui écrit ces lignes, la musique et l’enveloppe esthétique proposées par Karma Glider évoquent celles d’un certain Julian Casablancas — période The Strokes, évidemment, mais aussi celles plus récentes, avec The Voidz ? Oups, trop tard… Trêve de plaisanterie, la suite est un enchaînement de bons titres, comme l’excessif Burning Up et le plus sombre Shortwave Drifter, qui donnent franchement envie de les voir sur scène…

Future Fiction ★★★ 1/2 Indie rock Karma Glider, Mothland