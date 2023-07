«Liebestod», Jakub Hrůša et l’Orchestre symphonique de Bamberg

Paru en numérique au printemps, ce programme a mis des mois à se concrétiser en CD. Il s’agit de l’une des meilleures parutions d’un chef de la jeune génération dans ce type de répertoire depuis très longtemps. Le programme, conceptuel mais pas pédant, mêle amour et mort. En fait, avec le poids sur le CD de Totenfeier (version initiale du 1er mouvement de la 2e Symphonie de Mahler) et de Mort et transfiguration de Strauss, la mort prend assez évidemment le dessus. Mais il ne s’agit pas de simples juxtapositions. Amour et mort sont évidemment imbriqués dans Prélude et mort d’Isolde, mais l’enchaînement de l’adagietto de la 5e Symphonie de Mahler et de Mort et transfiguration est lui aussi fort habilement réalisé et intéressant. Jakub Hrůša, le chef invité le plus intéressant pendant l’ère Nagano, n’a pas développé de relation suivie avec l’OSM et c’est bien dommage : la culture sonore qu’il a imprimée à l’Orchestre de Bamberg et l’intelligence des arcs dramatiques apparaissent, dans son meilleur disque, plus que remarquables.

Liebestod ★★★★ 1/2 Classique Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, Accentus ACC 30599