Leonardo García Alarcón et la révolution Monteverdi

Phare de l’interprétation de la musique baroque, dont on pressent qu’il pourrait nous dire bien des choses dans d’autres répertoires, l’Argentin Leonardo García Alarcón est la tête d’affiche du Festival de Lanaudière, où il se penche ces jours-ci sur la musique de Monteverdi. Nous avons voulu aborder avec ce grand penseur comment il distingue et définit ce compositeur.

« Claudio Monteverdi a provoqué la plus grande révolution de la musique occidentale. Il a dit : “J’ai inventé la colère en musique et cette colère, je l’appelle stile concitato” », dit-il d’emblée.

Leonardo García Alarcón nous amène aux sources de l’éloquence : « Monteverdi l’a dit en 1638, dans la préface de son Huitième livre de madrigaux : “Si je ne respecte pas les lois du contrepoint, c’est-à-dire si je ne prépare pas les dissonances [car il faut toujours les préparer et les résoudre dans le contrepoint classique], le personnage en est affecté émotionnellement.” »

Le règne de l’affect

L’incidence est majeure : « Cela veut dire que pour l’opéra et le madrigal, on peut exprimer une émotion forte et directe ». Par opposition, le madrigal du XVIe siècle avait inventé le chromatisme. « Chromatisme, cela vient de chromos, c’est la couleur de chacune des notes noires et blanches qui se succèdent, précise l’Argentin. Le chromatisme, c’est la douleur : celui qui monte c’est la souffrance, celui qui descend c’est la nostalgie d’une souffrance. Monteverdi invente la dissonance attaquée sans préparation. À cette grande invention, il ajoute celle de l’accélération et de la décélération du tactus, qu’il écrit à l’intérieur des pièces. »

« Dès l’arrivée du madrigal, ce tactus (pulsation) change en relation avec l’affect. C’est quelque chose de très nouveau. Au même moment, la musique en France reste liée à la danse et à un tempo fixe, alors que l’Italie se laisse conduire par l’affect. Monteverdi est le grand peintre de l’affect », précise Leonardo García Alarcón.

Pour ces besoins expressifs, le musicien italien va greffer une autre révolution : « Vitesse et colère en musique sont exprimées par la vitesse de l’archet des violons. C’est le violon qui peut exprimer la colère et peut parler de guerre. C’est une grande révolution, car Monteverdi dit en quelque sorte : “Au revoir, viole de gambe ; tu n’es pas l’instrument théâtral.” »

Pour García Alarcón, en provoquant une révolution dans l’articulation et la vitesse, Monteverdi a aussi « créé un décor instrumental ». « Avec les madrigaux concertants, on n’a presque plus besoin de décors dans un théâtre. L’orchestre devient le décor de la voix dans Le combat de Tancrède et de Clorinde, où l’on voit les épées et le moment où ils se confrontent. Monteverdi invente le décor en musique. »

Instrument infernal

Cela, pour le chef argentin, Monteverdi l’avait déjà prévu dans L’Orfeo (1609), qui anticipe des génies de l’orchestration tels que Rameau ou Berlioz. « Monteverdi écrit absolument tout en matière d’importance du timbre. Un régale [petit orgue portable] accompagne Charon [Caronte] car il est un monstre, et cet instrument nasal et sans nuances ne véhicule aucune émotion. Quand Orphée chante, c’est la harpe qui l’accompagne. » Auparavant, les instruments orphiques étaient la lyre puis la « lira da braccio » (ou lyre de bras). Dans les siècles ultérieurs, ce seront le clavecin (du temps de Bach) puis le piano (4e Concerto de Beethoven).

« Il y a, par exemple, l’idée des instruments qui se fabriquent avec le feu : ainsi les sacqueboutes [ancêtre du trombone], qui expriment une émotion infernale. C’est pour cela que les musiques des enfers sont accompagnées par les sacqueboutes. Il y a une claire relation entre les timbres et le texte. »

Si Leonardo García Alarcón est intarissable sur ce sujet, comme sur tant d’autres, c’est qu’il pense que la responsabilité de l’artiste est de « connaître tous les traités et documents qui entourent une époque ». « Un musicien, un artiste en général est curieux de connaître tout ce qui entoure une pièce. Cela ne veut pas dire qu’ensuite il n’a pas une liberté ou le choix d’une interprétation, car ce serait la mort de l’interprétation », nuance-t-il immédiatement.

Cette considération est la lettre « s », pour « style », d’un néologisme décrivant les responsabilités de l’interprète : ce qu’il appelle le « tradilscovarte », pour tempo, rythme, articulation, dynamique, intonation, ligne, style, charisme, ornementation, virtuosité, attitude, rhétorique, timbre et espace. « Si vous arrivez à faire des subdivisions dans chacun des paramètres, vous entrez directement dans l’art de l’interprétation. C’est-à-dire qu’il faut pouvoir décortiquer chacun des paramètres et ne pas aller travailler tout ça en même temps, sinon vous n’arrivez pas à obtenir un résultat approprié », croit le chef argentin.

Leonardo García Alarcón place tout en haut l’intonation, dictée par les accords selon tel ou tel tempérament. Il distingue aussi le tempo, notion « holistique » sur un temps long, du rythme qui, à l’intérieur du tempo et de la ligne, est une « pulsation indispensable pour construire la colonne vertébrale d’une oeuvre ».

Intervalles et émotions

C’est la question dynamique qui apporte un éclairage fascinant à l’écoute de Monteverdi, dit le spécialiste de la musique baroque. « On associe la dynamique aux intervalles. Les intervalles en musique ont provoqué des émotions humaines qui, dans la musique occidentale, peuvent devenir presque rationnelles et être classées. Par exemple, une sixte est toujours douce, même la sixte napolitaine. Il y a une seule sixte forte, où la dissonance est à la basse. Une septième diminuée est un intervalle ou bien très piano ou très fort ; une quarte augmentée, c’est le diable en musique, la force absolue ; une septième mineure est douce. Cela veut dire que dynamique et intervalles sont associés. Comme les compositeurs connaissent la dynamique des intervalles, ils peuvent associer cette notion à un texte. En pratique, il est très difficile de trouver un texte qui parle de colère sur une septième mineure ou sur une sixte. On remarque que la conscience des relations entre intervalles et dynamiques est justement à l’origine du stile concitatode Monteverdi. »

Et le chef de creuser un éloquent exemple. « Prenez le Pianto della Madonna et le Lamento d’Ariane. Il a écrit le Lamento en 1609, puis, en 1642, Il Pianto. Ce sont les mêmes notes. Mais comme la Vierge ne peut pas parler comme Ariane, parce qu’on respecte sa dignité et son élégance même dans la souffrance, Monteverdi a organisé les intervalles pour que la Vierge n’attaque aucune dissonance, alors qu’Ariane le fait tout le temps. Alors vous pouvez imaginer à quel point, pour un tel compositeur, la relation des intervalles était importante. »

Monteverdi, inventeur du concitato, c’est-à-dire d’une articulation et d’un rythme associés au texte, va avoir une influence sur son temps au-delà de la musique. « Des poètes comme Le Tasse [Torquato Tasso] ont créé une “poésie sensible”, comme on disait à l’époque. Pour la première fois, un poète écrit pour qu’on puisse le mettre en musique. Ce n’est pas une poésie qui est musique en elle-même, comme chez Pétrarque, mais un texte clairement destiné à être mis en musique. On voit les affects, la gradation de l’articulation entre les consonnes, d’abord molles puis plus dures. Si l’on n’a pas conscience de cela, conscience de l’articulation, on ne peut pas produire un discours, même instrumental. »

La science musicologique ne sclérose aucunement l’inspiration de Leonardo García Alarcón. « Monteverdi renaît en nous. Mais de la même manière que j’admire mon grand-père, je ne veux pas être mon grand-père. La force des grands compositeurs est qu’ils traversent les époques et parlent à toutes les générations avec la même force mais pas de la même manière, parce que chaque génération ressent les choses différemment. Par contre, si je parle de style et de rhétorique, nous partageons tous la même chose : la peur de la mort, l’amour pour nos enfants et pour quelqu’un, le désir, la peur de l’abandon et de la souffrance, ainsi que l’humour pour survivre à tout cela. Nous partageons ça depuis l’homme de Néandertal. Cela continue avec Monteverdi, mais la distance entre nous et Monteverdi n’est rien quand on pense à la distance entre Dante et Virgile, qui est de 1200 ans. »

« Ce qui est intéressant, c’est de voir la manière dont Monteverdi renaît en nous et provoque des choses, puisque nous partageons les mêmes émotions que lui. » C’est ainsi que face à une oeuvre du passé, aux yeux du chef, il ne s’agit « pas seulement de la jouer avec les meilleurs instruments, pas seulement lire tous les traités ; il faut qu’elle puisse revivre avec nous aujourd’hui et retrouver une force actuelle. Pour moi, c’est ça l’interprétation ».

