Le Vinylist, une entreprise qui n’a pas le temps de tourner en rond

Depuis son retour triomphant dans les années 2000, le disque vinyle jouit d’une popularité qui ne s’estompe pas. Pour découvrir les secrets de cette invention qui souffle ses 75 bougies cette année, Le Devoir est allé à la rencontre des propriétaires du Vinylist, la seule usine de pressage de microsillon au Québec.

Ça craque, ça souffle et ça sent le plastique fondu dans le petit local industriel du boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec. D’un côté, une pile de cartons remplis de vinyles attend patiemment d’être envoyée aux États-Unis ; de l’autre, une montagne de sacs de billes de PVC (polychlorure de vinyle) aux couleurs variées jonche le sol. Au fond de la pièce, on retrouve l’artillerie lourde : une presse automatique venue de Toronto, dont la valeur frôle les 400 000 dollars.

C’est elle qui a donné vie aux disques vinyle des Cowboys Fringants, de Louis-Jean Cormier, de Klô Pelgag, d’Alexandra Stréliski et de bien d’autres artistes dans les quatre dernières années.

À vue d’oeil, son fonctionnement paraît simple comme bonjour : en moins d’une minute, la machine fait fondre les billes de plastique, qui sont transformées en une galette pressée, puis découpée minutieusement par un bras mécanique. Le résultat final ? Un disque 33 tours prêt à l’écoute.

Mais dans les faits, la courbe d’apprentissage a été plutôt difficile pour les propriétaires du Vinylist, les frères Pierre-Luc et Dominic Savard.À leurs débuts, en 2019, les deux passionnés de musique ne comptaient même plus les heures consacrées à apprivoiser la machine.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

« Ça semble assez sexy, faire du vinyle, mais c’est quelque chose de complexe. Ça prend du temps pour trouver la bonne configuration pour obtenir un bon son. Il faut plusieurs essais aussi pour avoir la bonne couleur. […] Et il y a toujours des problèmes qui surviennent. Tu démarres pas une compagnie de pressage de vinyles sans certaines notions en électricité, en pneumatique et en plomberie », explique Pierre-Luc Savard. Selon lui, une année et demie est nécessaire pour apprendre à utiliser une presse de manière autonome.

Répondre à la demande

Aujourd’hui, la période de rodage passée, l’entreprise roule à plein régime et compte désormais six employés à temps plein, et trois à temps partiel. Considérant que la presse automatique peut produire jusqu’à 1000 disques par cycle de 8 heures, Le Vinylist a fabriqué en tout 150 000 disques en 2022. Cette année, il aimerait viser les 200 000.

« Ça semble beaucoup, mais c’est pas assez. […] Présentement, la demande est très forte. Depuis notre ouverture en 2019, elle n’a pas arrêté d’augmenter. Notre carnet pour 2023 est pratiquement booké au complet », précise Pierre-Luc Savard.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Son entreprise a d’ailleurs récupéré récemment quelques contrats de la Société des loisirs, une entreprise qui pressait aussi des vinyles à Québec depuis 2021, mais qui a déclaré faillite le mois dernier. « Ça donne un boost supplémentaire aux projets futurs », ajoute-t-il, ne cachant pas nourrir l’ambition de faire grossir son entreprise.

En moyenne, les artistes qui s’adressent au Vinylist doivent attendre quatre mois avant de recevoir leurs 33 tours. C’est plutôt la norme dans le milieu, assure le copropriétaire, et c’est presque deux fois moins qu’en 2021.

Cette année-là, la chanteuse Adèle avait fait craquer l’industrie du pressage de microsillon en commandant 500 000 exemplaires de son album 30. Pierre-Luc Savard raconte que plusieurs artistes et maisons de disques des États-Unis ont alors frappé à sa porte, malgré les coûts plus élevés de la commande dus aux frais d’envoi dans un autre pays. « Peu importe le prix, ils appelaient partout pour voir qui pouvait leur fournir leurs vinyles à temps pour leur lancement. »

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

Le Vinylist a gardé plusieurs de ces clients américains, mais 80 % de son carnet de commandes est constitué d’artistes québécois. « On a des gros noms, mais on travaille aussi avec beaucoup d’artistes indépendants. On accepte les commandes à partir de 200 disques. À titre d’exemple, notre plus gros projet était de 16 000 disques pour un client américain. »

Une tendance lourde

S’inquiète-t-il d’un nouveau désintérêt pour le vinyle, comme ce fut le cas dans les années 1990 ? Pas le moins du monde. Il refuse d’ailleurs de parler d’un effet de mode, estimant que le vinyle est bien là pour rester.

Il rappelle que pour la première fois depuis 1987, les ventes de vinyles ont dépassé celles de CD aux États-Unis en 2022, avec 41 millions de vinyles vendus contre 33 000 CD. Quant à la musique en ligne, elle trône déjà en première place en matière de ventes musicales. L’industrie du vinyle se porte malgré tout à merveille aujourd’hui.

Photo: Jean Balthazard Le Devoir

« Le vinyle parle beaucoup à ceux qui l’ont connu dans leur jeunesse, il y a une forme de nostalgie avec ça. […] Mais ça attire beaucoup les jeunes générations, aussi. Pour eux, c’est comme si c’était un nouvel objet. C’est un bel item de collection et qui, en plus, a une qualité sonore complètement différente d’une copie digitale », souligne Pierre-Luc Savard.

Et l’industrie musicale n’est pas insensible à ce phénomène. « Les artistes, les producteurs, les maisons de disques, toute l’industrie mise là-dessus. »

« C’est sûr qu’on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Peut-être que dans 20 ans, ce sera autre chose. Peut-être même qu’on va être de retour à la cassette. Je ne le souhaite pas, mais on ne sait jamais », lance-t-il en riant, sans vraiment y croire lui-même.