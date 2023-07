Sona Jobarteh bouscule les traditions

Le Festival international Nuits d’Afrique inaugurait mardi son volet artistique gratuit au parterre du Quartier des spectacles où, jusqu’à dimanche soir, défileront les musiciens sur les deux scènes aménagées. On y reverra la star nigériane Yemi Alade, le rappeur montréalais Waahli, le Québéco-Sénégalais Ilam, la chanteuse d’origine brésilienne Flavia Nascimento ainsi qu’une pionnière de la musique mandingue : l’autrice, compositrice et interprète Sona Jobarteh, née en Grande-Bretagne d’une grande famille de griots originaire de la Gambie, et l’une des rares virtuoses féminines de la kora, pour qui l’éducation des jeunes femmes compte autant que la musique de ces racines africaines.

De la grande visite que celle de Sona Jobarteh, qui nous charmera assurément avec son jeu immaculé, sa vision musicale, ancrée certes dans la tradition, mais prompte à se libérer de ses amarres en suscitant des conversations avec d’autres cultures musicales du continent africain. Elle chante aussi magnifiquement, même si elle ne se considère pas tout à fait comme une chanteuse : « J’ouvre la bouche et des sons en sortent, mais je ne suis pas une vraie chanteuse, puisque je n’ai pas été formée dans cet art, comme je l’ai été pour la kora. »

En quoi distingue-t-on votre manière de chanter de celle des « vraies » chanteuses ? « Mon style est peu orthodoxe. Dans la tradition, celle de Kandia Kouyaté, par exemple, l’une des chanteuses traditionnelles les plus célébrées, on apprend un style, un phrasé, les intonations, la maîtrise des mots et du répertoire. Il y a aussi tout cet aspect que j’appelle “spoken word”, ce moment avec le chant où le griot récite des proverbes ou sa généalogie, donne du contexte aux chansons, que je ne maîtrise pas. Tout ça s’enseigne. Moi, je ne suis aucune règle et j’écris mes propres textes. Mon chant est une expression très libre et personnelle. »

Paru en septembre dernier, Badinyaa Kumoo, son plus récent album, célèbre le partage entre les cultures d’Afrique par des collaborations avec l’icône sénégalaise Youssou N’Dour, le Malien Ballaké Sissoko, également as de la kora, ou encore le chanteur yéménite Ravid Kahalani, du groupe Yemen Blues.

« Badinyaa signifie, de façon très large, “unité”, en mandingue, un mot que j’emploie comme une métaphore de l’importance de la figure maternelle dans la culture mandingue et cette unité que la femme incarne, dans la famille comme dans la société. Puis, Kumoo veut dire “mots”. Le titre réfère à un proverbe mandingue dont le sens rejoint le message de l’album : pour créer des changements que je souhaite dans la société, plus que des mots, il faut de l’action. »

Prêcher par l’exemple

À cet effet, Sona Jobarteh prêche par l’exemple : la musicienne, qui étudie la kora depuis l’âge de quatre ans, formée entre autres au prestigieux Royal College of Music, a fondé il y a quelques années la Gambia Academy, décrite comme la première institution gambienne dont le but est « d’éduquer les jeunes Africains à propos de leur culture, leurs traditions, leur histoire parallèlement à leur éducation académique quotidienne ».

« Je fais ma petite part, commente avec modestie la musicienne. Le progrès nécessite un effort collectif, et mon petit rôle dans tout ça, un rôle que je prends au sérieux, touche à l’éducation : je souhaite que les prochaines générations d’Africains aient la chance de se considérer comme égaux à n’importe quel autre jeune sur la planète. Il faut bien sûr créer plus de richesse sur le continent africain, mais avant tout, il faut donner confiance aux jeunes, et la part de l’éducation est cruciale dans le développement du continent. »

La musique est l’une des matières enseignées à l’académie que dirige Sona Jobarteh. Elle est enseignée aux jeunes hommes autant qu’aux jeunes femmes, pour qui la Gambienne, l’une des rares (la seule ?) femmes reconnues virtuoses de la kora (son cousin est nul autre que le maître malien Toumani Diabaté — notez la consonance entre son nom de famille et celui de Sona Jobarteh), incarne leur droit d’occuper un rôle non traditionnellement féminin.

On devine, Sona Jobarteh, que vous commencez à en avoir ras le pompon de vous faire questionner à propos du fait que vous êtes une femme jouant d’un instrument traditionnellement réservé aux hommes. « La réponse simple : oui ! dit-elle dans un éclat de rire. Mais la vraie question est à mon avis plus complexe : il faut à la fois respecter la tradition, mais aussi comprendre comment celle-ci peut avoir une in­fluence positive sur la prochaine génération. L’important est que je puisse servir de modèle aux jeunes femmes, que je leur donne la confiance pour qu’elles aussi bousculent les normes. Mais vous avez raison : devoir répondre pour la millième fois à la question de savoir comment je me sens d’être une femme… En vérité, je ne ressens rien ! Je ne suis pas différente des autres joueurs de kora. Il faut plutôt se demander quel impact ma présence sur la scène a dans l’histoire de cet instrument, et comment inclure la nouvelle génération dans cette histoire, ce que j’espère accomplir avec l’académie. »

Ce qui est intéressant, c’est que cette question aborde aussi une forme de discrimination dans la tradition musicale mandingue qui, plus largement, n’a pas qu’à voir avec le sexe : peut-on admettre qu’un joueur de kora, aussi talentueux puisse-t-il être, ne descende pas d’une lignée de griots célèbres comme l’est la famille Jobarteh/Diabaté ?

« Je suis heureuse que vous souleviez cette question, répond d’abord Sona Jobarteh. Dans le contexte particulier de notre tradition, où les femmes sont marginalisées parce qu’elles jouent d’un instrument, il faut y lire des raisons historiques. Maintenant, on doit évaluer si elles sont toujours pertinentes dans cette société qui a beaucoup changé. On doit reconnaître que les femmes peuvent avoir un rôle à jouer dans la transmission de nos traditions, et de la même manière, que des gens qui ne sont pas issus des grandes familles de griots peuvent aussi trouver leur place. Le nom de ma propre famille est si important que j’ai pu accéder à cette fonction de joueuse de kora, mais si je n’avais pas été issue de cette famille, ç’aurait été difficile — il est encore plus difficile pour un non-griot que pour une femme de jouer de la kora. Le plus important est d’encourager les non-griots à devenir musicien et faire vivre nos traditions. »

Sona Jobarteh sera en concert le 20 juillet, 21 h 30, au parterre du Quartier des spectacles, dans le cadre de la programmation gratuite du Festival international Nuits d’Afrique.