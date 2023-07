Leonardo García Alarcón ne dirigera pas les «Vêpres» à Joliette

La présentation historique conjointe de L’Orfeo et des Vêpres de la Vierge de Monteverdi par la Capella Mediterranea et Leonardo García Alarcón au Festival de Lanaudière n’aura pas lieu.

Des soutiens financiers à la tournée non reçus du côté européen qui ne peuvent être compensés ici, selon l’aveu de la direction du Festival, obligent à réduire à voilure et à annuler la présentation des Vêpres.

Le programme est remplacé par un projet plus modeste : Lamenti e Sospiri, des airs et des madrigaux de Monteverdi, D’India, Cavalli et Arcadelt chantés par Mariana Flores, accompagnée par cinq instrumentistes.

Ce concert du 24 juillet à 20 h ne se tiendra plus à la cathédrale de Joliette, mais à l’église de la Purification de Repentigny.

L’Orfeo sera présenté comme prévu, le samedi 22 juillet, à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay.