Green Day clame la victoire sur les Plaines

N’eut été de la reprise du concert des Cowboys Fringants attendu ce lundi soir, Green Day aurait mis un percutant point d’orgue à l’édition 2023 du Festival d’été de Québec, à grand renfort de refrains accrocheurs, de reprises racoleuses et d’effets pyrotechniques. Le groupe pop-punk californien, qui a réservé aux fans de la capitale une de ses rares performances cet été, a même interprété en primeur sur les plaines d’Abraham une nouvelle chanson, sans doute un avant-goût de son 14e album dont on ne connaît pas encore la date de parution.

Ah oui : une fan s’est aussi fait offrir une guitare électrique toute neuve après avoir prouvé à quelque 90 000 spectateurs qu’elle savait s’en servir. Alicia Deschênes – on la nomme puisqu’elle est musicienne et lancera son troisième album en septembre prochain – fut invitée à grimper sur scène pour accompagner Bille Joe Armstrong et le reste de la bande le temps de quelques mesures d’un vieux succès de l’Operation Ivy, influent groupe californien des années 1980 des cendres duquel est né Rancid. Son regard, capté par la caméra et projeté sur les écrans géants, disait tout de l’estime qu’elle porte pour Green Day et la joie de vivre un pareil instant. « Hey hey – come back here ! », lui a demandé Billie alors qu’elle se sauvait en coulisses. « Tu peux garder la guitare ! »

Ce bref moment, survenu en fin de concert, juste avant que le groupe balance son méga succès Basket Case, résume la soirée vécue au FEQ. C’était Noël pour Alicia et pour les milliers de fans réunis sur les plaines grâce à ce groupe passé maître dans l’art de la générosité. Le punk est un genre né dans la contestation, dans le refus du conformisme, qui à travers l’oeuvre de groupes comme Green Day, est aussi devenu une musique de party fédératrice.

Et à voir comment ces chansons ont fait du bien aux fans, inutile de ramener sur le tapis l’opposition entre le punk authentique et militant – celui de Bad Religion qui précédait sur scène Green Day hier soir – et le pop-punk / skate punk dont Billie Joe Armstrong et ses comparses (au trio original, Armstrong, Mike Dirnt à la basse, incluons le batteur Tré Cool intégré après la parution du premier album, se joignaient trois autres accompagnateurs) pourrait revendiquer l’origine, inscrite dans les refrains entêtant du classique album Dookie (1994), son troisième album.

Réécouter les hymnes baveux et adulescents de cet album fait remonter de vieux souvenirs. Il y a eu Longview, durant laquelle Armstrong s’est excusé d’avoir oublié les paroles, Welcome to Paradise juste après (nous n’étions alors qu’au tiers du spectacle), Brain Stew, l’immense When I Come Around et Basket Case. Seulement avec celles-là, les vieux fans étaient repus.

Mais Green Day ne se limite pas qu’à un seul bon album, et c’est ce qui explique leur attrait, les générations suivantes ayant trouvé leur bonheur dans Insomniac (1995), l’acclamée American Idiot (2004, la chanson titre ayant ouvert le concert avec autorité) et le conceptuel 21st Century Breakdown (2009), un album certes boursouflé, créature d’un groupe alors déjà rompu aux tournées des plus grosses arènes musicales du monde, mais qui, plus d’une décennie plus tard, s’inscrit dans la durée grâce à cette poignée de chansons qui se sont avérées des coups sûrs en concert : la chanson titre, Know Your Enemy et la puissante 21 Guns.

Dans une humidité à couper au couteau, Green Day a ragaillardi l’auditoire, qui chantait en choeur ses refrains. Cabotin, comme toujours, mais rigoureux comme les vieux pros de la machine rock que ces musiciens sont devenus, offrant un concert très bien calibré survolant sa discographie, lançant aussi quelques sucreries (Rock and Roll All Night de KISS, Tequila et Shout d’une autre époque) pour maximiser le plaisir. Simple et efficace – les festivaliers ont adoré.

Dignes héritiers des juvéniles punks de Blink-182 et Green Day, les Acadiens de Peanut Butter Sunday ont, comme Alicia, vécu un moment de rêve. Imaginez : le printemps dernier, le groupe participait au concours de la relève Les Francouvertes. Hier, on les appelait pour remplacer au pied levé Meet Me @ The Altar, qui devait ouvrir la soirée punk sur les plaines d’Abraham. Quel bol, quelle incroyable opportunité pour les musiciens de la Baie-Ste-Marie ! Réchauffer la scène pour les légendes de Bad Religion !

Les vétérans ont mis un peu de plomb dans la tête des amateurs de punk avec leurs chansons aux thèmes socialement engagés, ouvrant leur étourdissant tour de chant avec rien d’autre qu’American Jesus, tirée du classique Recipe For Hate (1993), l’album qui les a rendus célèbres, alors que le punk californien prenait sa place sur la scène rock mondiale.

Entre deux groupes joyeusement écervelés, la conscience du punk hurlait jusqu’au fond de l’ancien champ de bataille, rappelant que des combats doivent toujours être menés pour vivre dans un monde plus égalitaire : « Well I heard you were looking for a place to fit in / Full of adherent people with the same objective / A family to cling to and call brethren / Come join us », chantait Greg Graffin, la figure punk de l’oncle bienveillant vers qui on sait se tourner pour bénéficier de bons conseils. Bad Religion a joué un maximum de chanson durant la petite heure qui lui était impartie ; il en a fait un magnifique usage, avec une énergie qui trahissait l’âge des membres de ce groupe fondé en 1980.