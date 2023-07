Un concert juvénile et patrimonial

Deux jours après le vaste Wagner par l’Orchestre de la francophonie à la Maison symphonique, le National Youth Orchestra of the United States of America donnait à Lanaudière une puissante Symphonie fantastique de Berlioz sous la direction du vétéran Andrew Davis.

La présence à Lanaudière des jeunes Américains pallie largement l’absence de Montréal sur l’itinéraire de l’Orchestre des jeunes du Canada cette année. Le concert débutait par une courte oeuvre de la compositrice afro-américaine Valerie Coleman, sur laquelle la notice de programme ne disait pas un mot.

Nous avions pu apprécier le métier de cette créatrice en mars 2021, lorsque Yannick Nézet-Séguin avait dirigé la création canadienne d’Umoja à la Maison symphonique. La partition de l’époque sonnait comme un mélange de Ginastera et de Copland quelques décennies après leur mort.

Nous retrouvions dans Giants of Light des échos de Copland, mais débouchant sur un développement plus personnel, avec un travail poussé sur les percussions et une exaltation collective convenant bien à cet orchestre fort juvénile, qui avait commandé la composition.

Comme Rembrandt

Le patrimonial est la présence à ce concert de Gil Shaham. Le violoniste n’a rien perdu de sa superbe et, il faut le dire, de son unicité. Jadis, un tel géant de son instrument, qui faisait sa première apparition à Lanaudière et nous a offert un somptueux Bach en rappel, aurait suffi à attirer un public plus nombreux.

Il convient de dire ici que vivre « en vrai » le son de Gil Shaham c’est en quelque sorte comme voir la collection de Rembrandt du Musée d’Amsterdam. Or, là, le musée vient à vous ! C’est le genre d’occasion qu’on ne saurait manquer.

Shaham n’est pas un violoniste comme les autres : son moelleux sonore reste inchangé et unique, et le terrain d’application idéal reste le Concerto de Barber. Avec ces qualités, le soliste pourrait être tenté de ralentir les tempos. Comme James Ehnes (son seul rival en matière d’hédonisme) le fait dans Korngold, il opte, dans Barber, pour une approche fluide, notamment dans le 1er volet.

On est heureux qu’Andrew Davis ait eu l’idée de donner le Finale des Métamorphoses d’Hindemith en rappel après la Fantastique : au moins, voilà quelque chose qui avait du punch et du caractère ! Pour ce qui est de la Symphonie de Berlioz, on a surtout admiré l’orchestre et certains de ses pupitres : les flûtes, le cor anglais dans la « Scène aux champs » et le travail formidable réalisé par le coach des percussions, avec l’utilisation de baguettes idéales en tout temps et même de baguettes sèches à la grosse caisse dans le Finale.

Pour ce qui est d’Andrew Davis, on espère vivement qu’il est un grand pédagogue pour ces jeunes. Nous doutons fort de l’intérêt de mobiliser toute cette sève juvénile autour d’un cacique aussi ennuyeux, qui a « remué la semoule » pendant 50 minutes et dont le nombre d’idées interprétatives se monte à deux ou trois, dont quelques accents de contrebasses dans le 3e mouvement.

Le plus étonnant fut de le voir opter pour la version avec cornet solo du « Bal » et d’en faire si peu de cas, se concentrant sur les violons. Bref, ce fut un concert de fort belle tenue avec des jeunes gens doués, pour lesquels on espère des lendemains nourris par un enthousiasme musical plus électrisant.

Berlioz romantique Valerie Coleman : Giants of Light. Samuel Barber : Concerto pour violon. Hector Berlioz : Symphonie fantastique. Gil Shaham (violon), Orchestre national des jeunes des États-Unis, Andrew Davis. Festival de Lanaudière (amphithéâtre), dimanche 16 juillet 2023.