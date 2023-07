Händel pragmatique et illuminé

William Christie et les Arts Florissants n’ont pas manqué leur rendez-vous avec le Festival de Lanaudière 2023, en exportant d’Europe une production concertante enchanteresse de l’opéra-comique de Händel Partenope.

En présentant le spectacle au public, Renaud Loranger, directeur artistique du Festival, a parlé de la « première représentation intégrale » d’un opéra de Händel (ou d’un opéra baroque) au Festival de Lanaudière.

Il faut s’entendre sur cette terminologie, et ce n’est pas une critique en soi, car ce fut bien là l’un des atouts du spectacle. Partenope est un opéra dont l’exécution intégrale dure 3 h 30. Or, William Christie nous a présenté une version ramenée à 2 h 10 environ sans nous priver de grand-chose.

Habile montage

Rappelons d’abord que Partenope est un opéra où la princesse Partenope, célibataire, est convoitée par trois princes : le bel Arsace qui recueille ses faveurs, le mou-du-genou Armindo, qui n’ose pas se déclarer, et le guerrier Emilio venu avec son armée, ce qui lui permettrait de prendre territoire et femme en même temps. S’y ajoute le soi-disant Eurimène qui est en fait, déguisée, Rosmira, princesse abandonnée par Arsace.

Lors d’une bataille, Emilio sera défait par les trois autres, mais « Eurimène » et Arsace revendiquent la prise d’Emilio. En fait Rosmina-Eurimène veut tester l’infidèle Arsace, qui lui dit toujours l’aimer et a juré de ne pas révéler son identité. Le tout finira joyeusement et moralement : les amants se retrouveront, Partenope épousera le mou-du-genou (qui lui a quand même sauvé la vie dans la bataille) et Emilio, qui fait le pitre tout le temps, est gracié.

Ce William Christie a supprimé quelques airs, élagué dans l’acte II les interactions à personnages multiples et les intrigues secondaires autour d’Emilio. Resserrant les dialogues, il ne nous fait rien perdre des interactions majeures entre les « dipôles », c’est-à-dire les alliances et les affrontements entre les personnages.

Ce à quoi Christie ne touche absolument pas, c’est à la structure même du « système Händel » c’est-à-dire l’« aria ca capo », qui amène les protagonistes à répéter trois fois la même chose pendant 6 minutes sur le même air. Il est vrai que la musicalité du chef habite ces moments, comme dans l’air « Comme un papillon » de Partenope.

Révélations vocales

Le pragmatisme avec lequel William Christie traite cet opéra devant un public silencieux, ébloui et haletant, nous ramène à la conclusion sur la « modernisation de l’expérience client » après les 3 h 15 de l’Alcina présenté en mars par Les Violons du Roy, avec des chanteurs parfaits, les yeux vissés sur leurs partitions, devant une salle moins qu’à moitié replie. Il n’y avait pas plus de public samedi. Mais avec des spectacles de ce type, on met au moins les chances du bon côté. Encore faudrait-il prévenir qu’on va présenter Händel, mais en version « digeste »…

La mise en espace de Sophie Daneman, bourrée d’esprit et de sens pratique, sort nettement du lot de ce genre d’exercices et ne fait nullement regretter l’absence de mise en scène. Gros dés et jeu d’échecs font office de batailles et de résolutions de conflits ; les gants de boxe apparaissent lors du duel.

Musicalement, la présentation se résume à un triomphe et une somme de révélations. À tout seigneur tout honneur, le travail orchestral est d’une subtilité parfois inouïe, allant croissant, notamment dans l’acte III. Même si tous les jeunes chanteurs du « Jardin des voix » des « Arts Flo » sont admirables, Hugh Cutting (Arsace) est un contre-ténor dont on entendra parler très vite. Il a tout : la puissance, la couleur, la virtuosité, l’émotion. Des moments du calibre de son « Ch’io Parta ? » (« Ainsi je pars », dit-il à Rosmira) de l’acte III, nous n’en avons pas eu souvent à Lanaudière depuis Prélude et mort d’Isolde par Alain Altinoglu.

Quasiment au même niveau que Cutting, le cuivre, l’aplomb et la présence vocale d’Helen Charlston en Rosmira et l’abattage scénique de Jacob Lawrence en Emilio. Impeccable baryton, Matthieu Walendzik sera à juger dans des rôles plus substantiels que celui du chef des armées. Alberto Miguélez Rouco est un contre-ténor plus léger que Cutting, ce qui différencie parfaitement Armindo d’Arsace. Il devra continuer à choisir ses emplois avec discernement. Ana Vieira Leite a été une excellente Partenope, musicienne sensible, mais sans caractéristique ou aura mémorable au même titre que Cutting ou Charlston.

Évidemment, ce spectacle avait grandement sa place au Festival, même s’il prouve que le baroque reste une niche, proposition artistique qui va avoir du mal à s’imposer dans un tel amphithéâtre. Infirmation de la chose, on l’espère, avec l’Orfeo et Leonardo García Alarcón, samedi prochain.

Partenope Opéra en trois actes de Händel. Ana Vieira Leite (Partenope), Hugh Cutting (Arsace), Alberto Miguélez Rouco (Armindo), Jacob Lawrence (Emilio), Helen Charlston (Rosmira), Matthieu Walendzik (Ormonte), Les Arts Florissants, William Christie. Sophie Daneman (mise en espace). Jean-Luc Taillefert (scénographie et costumes). Amphithéâtre Fernand-Lindsay, Lanaudière, samedi 15 juillet 2023.