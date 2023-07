Précieuse et paradoxale Lana del Rey sur les Plaines

Pour un samedi soir de festival, l’ambiance était pour le moins dramatique sur les plaines d’Abraham – au bonheur des dizaines de milliers de fans de la diva américaine Lana del Rey, qui a offert une vingtaine de chansons en 90 minutes lors d’une de ses rares apparitions en sol québécois. Personne n’a dansé, ni fêté d’ailleurs, communiant plutôt avec la musicienne dans sa vision d’une Amérique idéalisée.

Au festival britannique Glastonbury il y a trois semaines, la diva a irrité l’auditoire en se pointant sur scène avec une bonne demi-heure de retard, la forçant à amputer sa performance. Samedi soir dernier, la vingtaine de minutes de retard sur l’horaire n’était pas un caprice : l’équipe technique avait du pain sur la planche pour débarrasser l’imposant équipement de scène des excellents The War on Drugs qui la précédaient (nous y reviendrons) et aménager le décor de la musicienne comprenant, entre autres, un lampadaire, des arches, un piano à queue érigé sur une petite estrade, des balançoires et un arbre.

La poignée de concerts qu’elle avait donnés à Montréal (le dernier à Osheaga en 2016) ne nous avait pas laissé une forte impression, del Rey n’étant pas exactement une bête de scène avec son filet de voix joli, juste, mais sans envergure. Une bête, elle ne le fut pas davantage hier soir, mais voilà tout le génie de sa scénographie : ambitionner sur le décor, l’entourer de six très bonnes danseuses et de trois excellentes chanteuses gospel, sans compter ses quatre compétents musiciens de scène. La manoeuvre réussit : pendant que tout ce beau monde s’active, Lana éclôt précieusement, chantant très bien mais très doucement (on perdait parfois sa voix dans l’orchestre), dansant peu sinon avec inconfort.

Voilà le paradoxe du phénomène Lana del Rey. Révélée par son deuxième album Born to Die grâce aux magnifiques Blue Jeans et Video Games, portée aux nues à titre d’autrice-compositrice grâce à l’album Norman Fucking Rockwell (2019), la musicienne est vénérée comme une icône de la nouvelle chanson pop, mais sa chanson relève plutôt du secret que l’on garde pour soi, de l’intime qu’elle installe entre elle et l’auditeur. Elle serait à sa place dans une petite salle sombre, mais son succès la condamne aux grandes scènes. C’est tragique, au fond, mais cette tragédie colle justement à son personnage.

Sa chanson est une expérience intime, introspective, aux textes qui fantasment l’Amérique, et particulièrement la Californie, des années 1950 et 1960. Une détresse de vivre exprimée par des images ingénieuses et une voix à fleur de peau qui semble nous chanter une vérité éclairant les coins sombres de nos propres existences — rien, en somme, pour électriser 80 000 spectateurs réunis par un beau samedi soir de juillet devant l’une des plus grandes scènes du Québec.

Et pourtant, une magie opère. La basse gronde pour A&W en ouverture, tirée de l’album Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd, paru plus tôt cette année. Del Rey porte une robe de mariée, ses choristes seront ses demoiselles d’honneur, alors que les danseuses soulèvent son voile long comme un parachute pendant Young and Beautiful.

« Thank you so much Quebec ! », dit-elle avec un sourire qu’on ne lui voit jamais dans ses vidéoclips léchés. Tout d’un coup, l’image de la diva s’estompe, alors qu’elle nous raconte avoir grandi tout près d’ici, « à 3 h 30 au sud du fleuve », dans les Adirondacks. Plusieurs fois durant le concert, elle sortira de son personnage pour offrir quelques mots sincères aux festivaliers, qui en retour chanteront avec elle ses refrains les mieux connus.

Les autres, souvent chantés simplement accompagnés d’un accompagnement de piano, de guitare diffuse et de cymbale, susciteront moins d’intérêt. Durant les longs moments trop calmes des deux premiers tiers du concert, on entend trop les conversations entre spectateurs, parfois distraits par les chorégraphies étudiées. Les favorites rompent les discussions : Chemtrails Over the Country Club, Pretty When You Cry, Born to Die, l’excellente Blue Jeans nous faisant enfin comprendre qu’un authentique orchestre rock ayant de l’aplomb l’accompagne.

Après avoir interprété le rock langoureux Ultraviolence, Lana del Ray est descendue de son piédestal pour aller saluer les fans tassés le long des clôtures de sécurité. Moment fascinant qui, à nouveau, brisait l’image de diva qu’elle a studieusement construite au fil des années : serrant des mains, acceptant de se faire faire la bise, elle s’arrêtait parfois pour échanger avec un ou une fan, s’emparait d’un téléphone pour prendre un selfie.

Elle a ainsi visité la rangée de fans de bout en bout ; en remontant sur scène pour chanter White Mustang, elle s’excuse : « Un peu de sang, ça ne vous dérange pas ? » Quelque part dans son bain de foule, la musicienne s’est éraflée un genou. Le dernier droit du spectacle fut le plus dynamique. Fini les ballades éplorées avec Diet Mountain Dew, Summertime Sadness, la chanson titre de son dernier album et, évidemment Video Games, clou de ce spectacle opposant la personnalité fragile et sophistiquée de la musicienne aux artifices d’un événement d’une telle envergure.

En revanche, The War on Drugs était taillé sur mesure pour une telle scène. La bande à Adam Granduciel, chanteur, preux chevalier de la guitare rock psychédélique, mène un orchestre devenu expert dans l’art d’installer un groove et de le propulser pendant sept, huit, dix, douze minutes.

Riche, planant, spontané, le son de l’orchestre a inondé les plaines avec ses chansons aux références familières (Springsteen, Tom Petty), mais engraissées de nappes de synthés habilement étendues par Robbie Bennett. Mentionnons également la contribution essentielle de Jon Natchez au saxophone basse et de la formidable Eliza Hardy Jones aux percussions, guitares, claviers et sourire rayonnant. The War on Drugs n’a joué qu’une heure, sans gaspiller une minute de son temps de scène – on en aurait pris davantage.

Enfin, une nouvelle tuile s’est abattue sur l’organisation du FEQ : pour des raisons médicales, Patrice Michaud a dû annuler le reste de sa tournée estivale, qui devait notamment le mener au Festif ! de Baie-Saint-Paul, au Festival en chanson de Petite-Vallée, et sur une des scènes du parc de la Francophonie ce dimanche. Il sera remplacé par la chanteuse pop américaine Fletcher, qui jouera après Dominique Fils-Aimé.