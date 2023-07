The Smile coiffe une soirée clémente au FEQ

Après le chaos d’un jeudi soir sous alerte météo, un vendredi clément était bienvenu au Festival d’été de Québec : le ciel clair, le temps chaud et humide convenaient parfaitement à la fiesta pop latine proposée par le rappeur américain aux racines cubaines Pitbull, dont la popularité a forcé l’organisation du festival à fermer l’accès aux plaines d’Abraham, remplies à pleine capacité dès la fin du tour de chant de la singjay jamaïcaine Koffee, qui visitait la capitale pour la première fois de sa jeune carrière.

Révélée à l’âge de seize grâce au clip, devenu viral, de sa composition en hommage au sprinter Usain Bolt (Legend), récipiendaire d’un Grammy à l’âge de 20 ans pour son premier mini-album Rapture, Koffee a dû rapidement apprendre le métier, sa saveur de reggae et de dancehall, mélangée à la pop et au trap, ayant instantanément conquis un public international.

Accompagnée sur scène d’un orchestre (quasi) complet, cuivres inclus, la jeune femme a paru nettement plus assurée qu’à sa première scène en sol québécois, à Osheaga en 2019. Du sourire, de la présence, elle a doucement mis la table pour Pitbull, non sans un peu de mal, le public semblant peu familier avec son répertoire. Reconnaissons aussi que Koffee n’a pas une voix qui porte ; l’ajout de choristes à son ensemble aurait donné le tonus qu’il lui manque encore.

Et c’est bien tout ce qui lui manque à l’entendre distribuer ainsi ses meilleures chansons, de Rapture en ouverture en passant par The Harder They Fall (chansons thème du film western black du même nom, paru en 2021), en passant par les succulentes Raggamuffin (avec son intro citant le célèbre Real Rock Riddim), le rythme one drop Pressure, Gifted, son mélodieux hymne West Indies, Lockdown (qui fut une de nos bouées de sauvetage durant les confinements) et Toast, son premier succès radio, en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Thom à Québec

Au moment de quitter les plaines pour attraper The Smile au parc de la Francophonie, les agents de sécurité prévenaient les festivaliers qui arrivaient que le site était déjà à pleine capacité. Ça grognait derrière la grande scène, ou quelques milliers d’autres spectateurs avaient choisi de s’étendre sur la pelouse pour entendre sans y être le spectacle de Pitbull.

Au parc de la Francophonie, les Torontois d’Alvvays (leur dernier album Blue Rev est un des favoris pour remporter le prix de musique Polaris) terminaient bruyamment leur concert devant une foule conquise, mais ici aussi attendant The Smile. Le trio anglais rassemble, en plus du batteur jazz Tom Skinner, nuls autres que Thom Yorke et Jonny Greenwood de Radiohead ; le célèbre groupe rock expérimental n’a jamais donné de concert dans la ville de Québec. Pour plusieurs fans de la capitale, le concert de ce nouveau projet, qui a accouché l’an dernier de l’excellent album A Light for Attracting Attention, était donc incontournable.

Yorke s’est d’abord présenté au piano droit, esquissant l’introduction doucereuse de Pana-vision ; à la basse électrique, Jonny Greenwood fixait Skinner assis derrière sa batterie. Un saxophoniste (qui apparaîtra et disparaîtra de scène, selon les chansons) ajoute sa couleur au groove qui se dessine. La première moitié du concert reflétera parfaitement l’impression que nous avions retenue de l’album : rythmes complexes, grooves tournés vers les musiques africaines (la touche éthiojazz de Colours Fly, une des trois ou quatre inédites offertes hier soir), éclats de psychédélisme façon rock kosmishe allemand (A Hairdryer, le groove sublime !), explosions sonores contenues dans une formule trio dépouillée ou chaque membre change d’instrument d’une chanson à l’autre, avec Skinner qui passe parfois au synthétiseur modulaire.

Mais en cours de performance, les plis « radioheadiens » apparaissent dans le jeu de Yorke et Greenwood, particulièrement durant We Don’t Know What Tomorrow Brings, un rock furieux digne des grandes performances des créateurs de Kid A. Plus la soirée progressait, plus The Smile s’éloignait des jeux de textures denses et des rythmiques alambiquées de l’album pour s’approcher d’une forme de chanson rock plus conventionnelle, mais jamais convenue. En grande forme vocale, Thom Yorke s’est adressé quelques fois au public, et en français.

C’est loin d’une telle valeur sûre que nous avons commencé notre soirée au FEQ. À 18 h, la scène gratuite érigée devant le parlement accueillait l’auteur-compositeur-interprète Damien Rapides (anagramme de Damien Deparis), Lillois venu accompagné d’un musicien, aux séquences et multiples boutons à tourner. Damien a remporté il y a quelques semaines le prix Inouïs du Printemps de Bourges, véritable tremplin pour sa carrière naissante – on ne lui connaît qu’un seul mini-album, Peine Moteur, paru l’an dernier sur l’étiquette française Bruit Blanc.

Devant une foule clairsemée et sous un soleil tapant, il a tenté de faire sa marque avec des chansons mi-chantées, mi-rappées, sur des musiques électroniques simples tantôt inspirées du new wave, tantôt de l’acid house. Pour références, on se rappellera de TTC, jusque dans les textes aux images étranges, limite surréalistes, mais sans l’esprit festif. Plus glauque, moins instantanément dansant – Damien Rapides aurait été plus à l’aise si on l’avait programmé tard le soir dans un club sombre.