Wagner fouetté par la fougue juvénile

L’Orchestre de la francophonie donnait hier à la Maison symphonique son premier de trois concerts montréalais. Celui-ci méritait d’autant plus l’attention qu’il présentait une synthèse symphonique de Tristan et Isolde de Richard Wagner, somptueuse rareté qui aurait mérité une mise en contexte.

Il y a, dans l’univers musical, des initiatives et des artistes utiles, qui servent le bien commun plutôt que leurs desseins. Par bonheur, nous en avions un exemple vendredi soir sur la scène de la Maison symphonique.

Jean-Philippe Tremblay réunit chaque été au Québec, depuis plus de vingt ans, des jeunes musiciens francophones. Ils sont au nombre de 71 cette année, âgés de 18 à 30 ans, en provenance de 11 pays. Le fait majeur du concert, déjà observé dans les années pré COVID, est l’art avec lequel Tremblay parvient à transformer en un rien de temps ces groupes sans cesse changeants en véritables « organismes sonores » (Klangkörper, en allemand) dotés de cohésion, d’écoute, d’émulation, de respect.

Wagner sans se perdre

Même si violoncelles et bois nous ont fait un peu peur dans les premiers instants de Tristan et Isolde, Jean-Philippe Tremblay a bien vite rassemblé tout le monde. Pour cela il a sa méthode : imprimer une tension permanente et ne pas trop s’embarrasser de subtilités. Ralentir et raffiner serait risquer de se perdre. Tremblay sait très bien que sa phalange n’est pas l’orchestre du Concertgebouw ou de la Radio Bavaroise. Alors viser les microdosages dynamiques dans les transitions n’aurait pas trop de sens, là où imposer une forme de rouleau compresseur peut tout aussi bien avoir sur l’auditeur un effet émotionnel, autre mais intense.

Tous ces ressors, ces astuces, montrent qu’avant de programmer Tristan et Isolde, une passion orchestrale, arrangement d’Henk de Vlieger à partir des thèmes de l’opéra de Wagner, il faut avoir les bases pour mener à bon port cette immense fresque continue et construire une grande arche habitée de flux et de reflux. Jean-Philippe Tremblay a été servi par un orchestre engagé et sans grandes failles, avec un cor anglais qui lui a permis de réussir le somptueux épisode intitulé « Vorspiel und Reigen ».

Henk de Vlieger s’est penché sur Parsifal, Tristan et le Ring dans les années 1990 pour la Radio néerlandaise. Ses synthèses ayant été enregistrées à l’époque par Edo de Waart (les pochettes des CD RCA originaux font partie de la légende de l’histoire du disque). Il a également travaillé sur les Maîtres chanteurs de Nuremberg (CD Neeme Järvi, Chandos).

La synthèse de Tristan comprend sept volets mais trois pôles : le Prélude, le coeur intitulé « Chant de la nuit », reposant sur le duo d’amour de l’Acte II, et la Mort d’Isolde. Autour se tisse un enchevêtrement d’attente, de désir et de mort.

Nécessaire médiation

C’est là que le bât blessait et l’on repensait à l’entrevue avec Mathieu Lussier sur les questions de médiation facilitant l’approche de concerts exigeant. La notice étant insuffisamment descriptive, il s’agissait soit pour le chef de nous expliquer les passages retenus par de Vlieger et les divers épisodes, soit (mieux encore) de projeter au-dessus de l’orchestre le descriptif du tableau entendu. La plupart des auditeurs étaient perdus et quelques-uns (rares heureusement) sont partis en cours d’exécution, la synthèse durant tout de même une heure.

En première partie, l’orchestre a rendu hautement justice à l’excellent O Weltengeist de Simon Bertrand, apparemment dans une mouture révisée, où se distinguait un brillant 1er trombone. Après D’un matin de printemps de Lili Boulanger, Giovanni Andrea Zanon est venu jouer le Concerto pour violon en mi mineur de Mendelssohn. Là, le bilan est plus mitigé même s’il le fait fort bien.

La biographie de Zanon nous fait comprendre qu’il fut un enfant prodige et qu’il a gagné plus de 30 concours. Tant mieux. Est-il pour autant, à l’âge adulte, un soliste international déterminant ? Nous en doutons fort. Zanon joue juste (davantage dans les 2e et 3e mouvements, que dans le 1er), mais il joue surtout « élégiaque », là où Tremblay et l’orchestre empoignent le concerto.

Cela donne un très beau 2e mouvement, mais dans les 1er et 3e mouvements, on est entre le mezzo-forte et le forte et il a souvent l’air de manquer une « coche » de dynamique, comme si le soliste ou son instrument manquaient d’ambitus sonore (fin du 1er mouvement). En quelque sorte, Zanon décorait le concerto de sa présence sonore au lieu de le marquer avec impact. En langage populaire « ça fait la job », mais ça ne mène pas très loin et n’est guère mémorable.

Orchestre de la francophonie « Virtuosité et passion ». Simon Bertrand : O Weltengeist. Lili Boulanger : D’un matin de printemps. Mendelssohn : Concerto pour violon, op. 64. Wagner : Tristan et Isolde, une passion orchestrale (synthèse symphonique de Henk de Vlieger). Giovanni Andrea Zanon, Orchestre de la francophonie, Jean-Philippe Tremblay. Maison symphonique, vendredi 14 juillet 2023.