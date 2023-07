Les concerts des Cowboys Fringants, de Robert Charlebois et de Sara Dufour reportés à lundi

Les Cowboys Fringants joueront en prolongation au Festival d’été de Québec (FEQ) lundi soir prochain, précédés par Robert Charlebois et Sara Dufour, comme il avait été prévu jeudi soir dernier avant qu’une ligne d’orages force l’annulation des spectacles extérieurs. « Après avoir passé une semaine difficile, puis une journée rocambolesque hier [jeudi], c’est la meilleure résolution qu’on pouvait trouver », a commenté le bassiste Jérôme Dupras après le point de presse annonçant la bonne nouvelle.

Ce 7e concert au FEQ des Cowboys — et 11e performance sur les plaines d’Abraham en carrière — n’a pas encore eu lieu qu’il marque déjà l’histoire du festival : pour une première fois en 37 éditions, l’organisation ajoutera un second lundi de concerts à son affiche.

« On le fait parce qu’on le peut, parce que ce sont des artistes d’ici et parce qu’ils sont importants pour nous, a commenté le directeur artistique, Louis Bellavance. Aussi parce qu’on a vendu tous nos billets deux heures après leur mise en vente, donc on envisage d’avoir assez de surplus budgétaires pour couvrir ça. » L’organisation devra allonger plusieurs dizaines de milliers de dollars imprévus pour faire le bonheur des musiciens et des fans : « Ça coûte cher — plus que 50 000 $, convient M. Bellavance. On a besoin de la collaboration de tous nos fournisseurs, de nos équipementiers, de nos scènes, de notre staff, de nos techniciens, du système de billetterie, il n’y a rien de simple dans cette décision. Ça a pris un beau tour de magie pour que ça marche. »

Jeudi midi, déjà, Louis Bellavance réfléchissait à la possibilité de déplacer les concerts de Dufour, de Charlebois et des Cowboys au lundi suivant. En plus de devoir mobiliser l’organisation du FEQ, la décision nécessite également l’accord de la Commission des champs de bataille nationaux, de la Ville de Québec et de son service de police. Tard en soirée jeudi dernier, « on a eu le “go”, on n’attendait plus que l’accord de la police », arrivé à 9 h jeudi matin, précise le directeur artistique.

« On s’entend que c’est énorme », reconnaît le producteur Claude Larrivée, cofondateur et président-directeur général de La Tribu, la maison de disques et de spectacles des Cowboys Fringants. « Tu penses clore le festival le dimanche soir et finalement, tu dis à toutes tes équipes : on poursuit pour 24 heures de plus. Je salue les gens du FEQ, c’est extraordinaire — je te dis ça, j’en ai des frissons. On est touchés. » Et soulagés : le producteur avait embauché une équipe technique pour assurer la captation des concerts de Robert Charlebois et des Cowboys Fringants « pour conserver des archives de ces deux spectacles. Surtout, on souhaitait que Charlebois performe dans les meilleures conditions et que les Cowboys rencontrent leur public. Ça, il le fallait ».

D’autant plus que le FEQ revêt un caractère spécial pour les membres des Cowboys Fringants, assure Jérôme Dupras : « Ça a toujours été magique de jouer au festival. On a grandi avec lui ; personnellement, j’y assistais avec mon père, j’ai découvert ici la musique manouche, j’y ai vu de gros shows. Lorsqu’on a eu la chance d’ouvrir pour Plume Latraverse — c’était en 2001, si je me souviens bien —, c’était pour nous la concrétisation d’une grosse étape dans notre carrière. »

Lors de ce point de presse tenu au Manège militaire, l’organisation du FEQ a décerné aux Cowboys Fringants son prix Miroir de la Renommée soulignant « la contribution de monuments de la musique francophone » ; l’autrice-compositrice-interprète originaire de Québec Ariane Roy a quant à elle reçu le prix L’Espoir FEQ, auquel est rattachée une bourse de 20 000 $.