Gayance et Debbie Friday se hissent parmi les finalistes du prix Polaris

Deux musiciennes du Québec livrant une musique urbaine se sont hissées parmi les 10 finalistes du prestigieux prix Polaris récompensant le meilleur disque au Canada. Il s’agit de la compositrice et DJ montréalaise Gayance, qui se taille une place parmi la crème de la crème grâce à son premier album intitulé Mascarade, et de l’artiste électronique Debbie Friday, grâce à son disque Good Luck.

Gayance, de son vrai nom Aïsha Vertus, n’est pas une nouvelle venue sur la scène musicale, où elle a officié quasiment une décennie derrière les platines. En 2020, elle a fait paraître un mini-album. La musicienne d’origine haïtienne est installée à Amsterdam, mais a grandi à Montréal-Nord. Les morceaux de son disque Mascarade, paru en mars, font la part belle aux invités vocaux, en anglais, dont Janette King et Judith Little D. L’ensemble est saccadé, dansant et contagieux, mélangeant le hip-hop, le jazz et les rythmes caribéens, entre autres choses.

Quant à la chanteuse et compositrice Debbie Friday, elle est née au Nigéria mais a grandi dans la métropole québécoise, où elle a entamé son parcours musical. Elle a vécu à Vancouver avant de s’établir à Toronto. Elle qualifie sa musique d’« hybride », le résultat affichant des textures industrielles.

Aucun disque francophone ne s’est taillé une place dans ce palmarès, une première depuis 2020 — mais pas un fait rare depuis la création du Polaris, qui en est à sa 18e édition. Thierry Larose, Philippe Brach et N Nao s’étaient hissés cette année dans la liste de présélection de 40 noms.

Parmi les finalistes du Polaris, Gayance est en compagnie de certains habitués de la récompense accordée sans égards aux ventes, comme la chanteuse Feist, qui s’y trouve pour la quatrième fois — elle a gagné la récompense de 50 000 $ en 2012 avec son album Metals.

Le duo hip-hop Snotty Nose Rez Kids voit aussi son disque I’m Good, HBU ? apparaître sur cette liste restreinte. Le prolifique groupe autochtone de Colombie-Britannique réussit l’exploit de s’y hisser pour une quatrième fois depuis 2018. Le groupe rock Alvvays se qualifie, pour sa part, pour une troisième fois en autant de parutions.

Le palmarès inclut aussi les plus récentes parutions de Dan Mangan, de Daniel Caesar, de The Sadies, qui en sont tous à leur deuxième présence dans la sélection finale. La liste est complétée par Begonia et Aysanabee, un artiste oji-cri en pleine ascension, à la voix profonde.

Le choix des finalistes a été déterminé par le vote de quelque 200 membres d’un jury issus de diverses sphères de l’industrie musicale, dont de nombreux journalistes. Un groupe restreint de 11 d’entre eux déterminera le gagnant, qui sera annoncé le 19 septembre lors d’un gala à Toronto. Deux artistes de Montréal ont récemment gagné le Polaris, soit Pierre Kwenders (2022) et Backxwash (2020).

Les dix finalistes du prix Polaris 2023 Alvvays — Blue Rev

Aysanabee — Watin

Begonia — Powder Blue

Daniel Caesar — Never Enough

Feist — Multitudes

Debby Friday — Good Luck

Gayance — Mascarade

Dan Mangan — Being Somewhere

The Sadies — Colder Streams

Snotty Nose Rez Kids — I’m Good, HBU ?