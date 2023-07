Le pianiste américain André Watts est décédé

L’École de musique de l’Université de l’Indiana a fait part du décès de l’un de ses plus éminents professeurs, le pianiste André Watts emporté mardi par la maladie à l’âge de 77 ans.

Fils d’un sergent afro-américain basé en Allemagne et d’une mère hongroise, Watts était né en 1946 à Nuremberg. Sa famille gagna les États-Unis alors qu’il avait 8 ans et s’installa à Philadelphie.

André Watts fit ses débuts à l’âge de 16 ans le 31 janvier 1963 avec Leonard Bernstein et le Philharmonique de New York dans le 1er Concerto de Liszt, remplaçant Glenn Gould au pied levé. Quatre jours plus tard, les microphones de Columbia archivèrent la rencontre imprévue, et le microsillon fut accessible chez les disquaires deux semaines plus tard pour surfer sur un événement que même Time magazine avait relaté.

Watts avait gagné auparavant, en 1962, un concours qui lui avait permis d’apparaître aux côtés de Bernstein dans l’un de ses « Young People’s Concerts » télévisés. En dépit de ces augures, l’institut de musique Curtis, où il voulait parachever sa formation, le refusa ! Il se perfectionna alors assidûment auprès du grand pédagogue Leon Fleischer, à Baltimore.

André Watts était un pianiste proche et connu du public nord-américain, spécialiste des répertoires romantiques et grands concertos de ce répertoire (Tchaïkovski, Liszt, Chopin, Brahms, Rachmaninov, Grieg). Son récital de 1976, diffusé dans le cadre de l’émission PBS Live from Lincoln Center, fut le premier récital complet diffusé à l’échelle nationale dans l’histoire de la télévision américaine.

La fulgurante carrière de Watts dans les années 1960 et 1970 s’assagit quelque peu par la suite, mais le pianiste demeura présent. On le vit à Montréal à partir de 1965, et les dernières fois en 2002, dans le 2e Concerto de Brahms, où il remplaçait Yefim Bronfman, et en 2004, dans un excellent 4e Concerto de Beethoven, en lieu et place de Lang Lang. Des problèmes de santé l’amenèrent cependant, ces 25 dernières années, à se concentrer sur ses activités d’enseignement.

André Watts a été le soliste du tout premier concert dirigé par le jeune Yannick Nézet-Séguin à Philadelphie. Les deux artistes s’y sont retrouvés en 2018 dans le Concerto pour piano de Grieg. Poétique et généreux de son, Watts y témoignait de moyens intacts.

L’Université de l’Indiana rappelle dans son communiqué les nombreux doctorats honoris causa et distinctions obtenues par André Watts, dont la Médaille nationale des arts, reçue des mains du président Barack Obama. En 2014, il a été intronisé à l’American Classical Music Hall of Fame, le Temple de la renommée de la musique classique américaine.

En 2016, Sony a réuni l’intégrale de ses enregistrements Columbia en un coffret de 12 CD.