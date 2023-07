«Paranoid Fantasies», delavelour

Vétéran de la scène électronique montréalaise, compositeur, remixeur, DJ et membre du duo Hoopalaï (avec Pfreud), François Lebaron met le pied hors de sa zone de confort sur ce premier album complet avec son projet delavelour : il y chante, figurez-vous ! Déjà, sur la chanson-titre en ouverture, un groove au tempo lent qui passerait bien dans un 5 à 7 à Ibiza, et à nouveau (d’une voix peu assurée) sur le dub house poisseux de Don’t Wanna Text. Le meilleur de Lebaron se trouve sur la face B, alors qu’il met à profit son flair pour le bon house progressif : la saccadée I’ve Gotta Heat fait un excellent usage d’un échantillon vocal soul/gospel, le lit, bien creux, de basses fréquences nous entraîne ensuite dans la longue et planante Glimpse of Light, la plus réussie de l’album. Sur un ton récité, il chante à nouveau sur Hands in the Sand, un brin plus techno, inspiré de la synth-wave/new wave d’une autre époque, avant de clore l’album sur l’hypnotique et entêtante Soleil bleu. Le genre de grooves qui s’accompagne bien d’une canicule.

Paranoid Fantasies ★★★ Électronique delavelour, Poésie angulaire