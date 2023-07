«Joe Hisaishi. A Symphonic Celebration», Royal Philharmonic Orchestra

Une semaine après l’hommage à François Dompierre, voici un autre projet de grandes et belles mélodies de l’univers cinématographique, en version colossale et légende vivante planétaire. Il s’agit d’arrangements orchestraux des musiques de Joe Hisaishi pour les films d’animation de Hayao Miyazaki, produits par les Studios Ghibli. Ces thèmes sont notamment tirés de trois de ses longs métrages les plus célèbres : Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké et Le voyage de Chihiro. Deutsche Grammophon, qui mise sur Hisaishi au vu des résultats obtenus par les parutions autour du 90e anniversaire de John Williams, glisse ici ou là une vedette maison (le mandoliniste Avi Avital). Nous ne sommes pas dans la « musique classique », mais dans la musique de film généreuse, l’étiquette se positionnant sur ce créneau face à Sony qui publie les CD de Howard Shore, de Dany Elfman et de Hans Zimmer. Il restera à voir si et comment DG exploitera les velléités de Joe Hisaishi, qui se voit comme artiste et chef classique, et qui a enregistré au Japon une intégrale Beethoven.

Joe Hisaishi. A Symphonic Celebration ★★★★ Classique Royal Philharmonic Orchestra, DG 502 550