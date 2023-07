«OPEN», Lunice

« Une bizarre de ballade dans l’underground montréalais », c’est ainsi que l’on présente OPEN du compositeur Lunice, aussi connu comme la moitié de TNGHT, qu’il forme avec l’Écossais Hudson Mohawke. Sur son second album solo en six ans, il ne fait pas de compromis : ce truc est en effet déroutant, avec ses rythmiques tonitruantes (Red Congo, quelle bombe !) surtout inspirées par le trap ornées de décharges hyperpop expérimentales, le tout ficelé pour obtenir un maximum d’impact dans un club. OPEN nous aspire un peu plus à chaque nouvelle écoute, familier dans ses références, visionnaire dans l’expérience sonore qu’il procure. Une poignée d’invités, surtout locaux, s’illustrent : Zach Zoya n’a jamais sonné aussi novateur que sur Last Time, son collègue montréalais Yuki Dreams Again jouant dans les mêmes étranges terres pop-R&B sur la fameuse et accrocheuse chanson-titre, les amis américains Cali Cartier (épatante Walk), le duo féminin DAGR (Winnebago) ainsi que le compositeur québécois DRTWRK (Kanye West, Lil Wayne) contribuant aussi à ce divertissant ovni musical.



OPEN ★★★ 1/2 Électronique Lunice, LuckyMe