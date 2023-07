«Speak Now (Taylor’s Version)», Taylor Swift

En 2010, Speak Now était pour Taylor Swift, homologuée princesse country à 21 ans, un troisième album décisif, une prise de parole, presque un règlement de comptes. La critique, l’industrie, les prétendants, tout le monde en prenait pour son rhume. La musique brandissait aussi le poing : elle n’allait pas se cantonner à Nashville et cela commençait à s’entendre. En 2023, alors que la mégavedette triomphe dans les stades, Taylor poursuit son combat contre les exploiteurs de ses jeunes années : les bandes maîtresses de ses premiers disques ne lui appartenant pas, elle les réenregistre. Revoilà donc Speak Now version Taylor, assorti d’une demi-douzaine de chansons inédites. Tout est plus vigoureux et musclé, la pop est devenue pop-rock, pas loin du punk par moments particulièrement agressifs. Speak Now, sage dans la première mouture, se meut en un disque d’adolescente en train de se révéler à elle-même. Au pouvoir, la trentenaire s’offre une revisite juvénile, et vlan dans les gencives. On dit bravo.

Speak Now (Taylor’s Version) ★★★ 1/2 Réenregistrement Taylor Swift, Republic Records