«Kingmaker. Live with the Aukland Philharmonia Orchestra», Tami Neilson

On l’a vue dans une boîte de jazz, à l’extérieur au Festival international de jazz de Montréal, mais aussi devant une poignée de spectateurs dans un hall d’entrée de salle de banlieue. Chaque fois, c’était formidable. Intense et irrésistible, tornadeautant que douce brise : Tami Neilson est partout et tout le temps la meilleure chanteuse au monde (elle et Rhiannon Giddens, disons). Qu’elle dispose d’un grand ensemble dans un lieu majestueux, des arrangements les plus soignés, d’une prise de son panoramique lui revenait de droit : c’est arrivé. Le Kiri Te Kanawa Theatre d’Auckland, joyau de sa Nouvelle-Zélande d’adoption, lui convenait parfaitement. La Canadienne d’origine le fait sien. Les 80 musiciens dirigés par David Kay la servent comme le légendaire producteur Owen Bradley servait Patsy Cline. Idéalement. Grandiose sans grandiloquence, guitares twangy à la grandeur du désert (pensez Morricone), ciel éventré dans I Can Forget : ça soulève sans jamais perdre pied. Un sommet.

Kingmaker Live with the Aukland Philharmonia Orchestra ★★★★★ R&B/Soul Tami Neilson, Outside Music