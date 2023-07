«Mozart. Piano Concertos», Academy of Ancient Music

Nous vous avons parlé en mars dernier de cette formidable initiative, opération pour laver l’affront de la non-conclusion de l’intégrale des concertos pour clavier de Mozart jadis entamée par Robert Levin et Christopher Hogwood pour Decca. En mémoire du chef Hogwood, décédé en 2014, son ancien orchestre a levé des fonds pour, vingt ans après, parachever le projet et enregistrer les cinq volumes manquants. Le 2e de ces CD sera le plus difficile à vendre, avec pour seule tête d’affiche le Concerto no 5, K. 175, entouré des Concertos K. 107 nos 1 à 3, de la Sonate d’église K. 336 et d’un Mouvement en sol majeur reconstitué par Levin. La surprise vient d’un univers sonore inattendu et fascinant, puisque Levin joue le K. 175 à l’orgue, remarquant que la partition ne comporte pas de notations dynamiques et des octaves inférieures qui pourraient suggérer un pédalier. D’où le couplage avec la Sonate d’église et une différentiation avec l’univers (clavecin) des 3 Concertos K. 107, arrangés d’après des sonates de Johann Christian Bach. Admirable, une fois de plus.

Mozart. Piano Concertos ★★★★ 1/2 Classique R. Levin, Aca-demy of Ancient Music, Laurence Cummings, AAM 042