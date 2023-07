«My Back Was a Bridge For You To Cross», ANOHNI and The Johnsons

ANOHNI ne chante pas en vain. Treize ans après son dernier album avec The Johnsons, cinq ans après son dernier EP solo, la musicienne effectue un retour avec des mots nécessaires faisant écho aux maux de notre monde, sur des musiques cette fois imprégnées du soul expansionniste des années 1970. « The way you talk to me, it must change / The things you do to me / The way you leave me / The seeds you give to me, it must change », chante-t-elle, avec sa voix au timbre et au trémolo unique, dès les premières mesures de l’album, sur un groove moelleux enrobé de violons qui aurait trouvé sa place sur un album de Curtis Mayfield. Constatant le dégât causé à l’environnement, elle offre une complainte en forme de ballade pop dépouillée baptisée There Wasn’t Enough, avant de reprendre le goût du groove sur l’existentielle Why Am I Alive Now ? Le propos est alarmant — avec tout de même une note de réconfort sur la splendide Rest —, et la musicienne choisit une forme musicale plus accessible que sur les quatre précédents albums des Johnsons pour s’assurer de capter notre attention. C’est réussi.



My Back Was a Bridge for You to Cross ★★★★ Soul ANOHNI and The Johnsons, Secretly Canadian