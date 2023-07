«Sounds from Mothland, Vol. II», artistes divers

Préparons-nous à sombrer tous ensemble : les « mothés » sont de retour avec un disque crépusculaire qui tombe à pic ! Sounds from Mothland, Vol. II — la deuxième compilation du collectif le plus psyché, le plus art-pop, le plus expérimental, le plus alternatif et sans conteste le plus punk de Montréal — comprend ainsi quatorze titres inédits colorés au lo-fi, aux riffs obscurs, aux versions live confidentielles, aux démos affriolantes ou encore aux remixes ensorcelants. FYI, Petra Glynt, Gloin, CDSM, Crasher, Fhang, Karma Glider, We Owe, Night Lunch, Elizabete Balčus, Seulement et Sunglaciers sont notamment de la partie. Il y a aussi Ben Shemie, le frontman de Suuns, qui dépose un Holding Pattern ultra-cinématographique à la fois étrange, magnétique et cauchemardesque ; un rework efficace et très convaincant de Big Boy de Grim Streaker ; et puis la magnifique pièce inspirée par le célèbre couple de volcanologues Katia et Maurice Krafft, Volcan d’amour, de N NAO, récente recrue Mothland et véritable diamant brut.

Sounds from Mothland, Vol. II ★★★ 1/2 Compilation Divers artistes, Mothland