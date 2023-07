Revisiter Prokofiev, 70 ans plus tard

Warner publie un coffret de 36 CD, Sergei Prokofiev. The Collector’s Edition, à l’occasion du 70e anniversaire de la mort du compositeur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il s’agit de la première grande anthologie consacrée à Prokofiev.

La mort ne sourit décidément pas à Sergueï Prokofiev. Nous sommes le 5 mars 1953 à Moscou, où Prokofiev, l’un des grands compositeurs du XXe siècle, meurt en soirée d’une hémorragie cérébrale. Comble de malchance, dans les instants qui suivent et à quelques encablures, le « petit père des peuples », Joseph Staline, rend l’âme lui aussi. Autant dire que la mort de Prokofiev passe très largement au second plan, voire inaperçue. En URSS, comment pleurer alors la perte du compositeur, puisque toute la douleur doit être vouée à la perte du grand leader du peuple ? Il faudra plusieurs jours à la Pravda pour annoncer la nouvelle et donc, pour l’Occident, à l’apprendre. Ses funérailles rassembleront une poignée de familiers, dont Chostakovitch.

La postérité a été évidemment plus clémente pour Prokofiev que pour Staline, dont même les nouveaux dirigeants de l’URSS ne tardèrent pas à dénoncer les crimes, mais curieusement, l’oeuvre du compositeur a été suspecte de complaisance avec le régime. Elle est aussi souvent envisagée par « genres », comme en vase clos : les concertos pour piano, les symphonies, les ballets, les sonates…

Le cas lyrique

Un coffret réunissant les compositions de Prokofiev dans tous les genres de musique, personne n’y avait pensé jusqu’ici, même pas Brilliant Classics, qui a pourtant consacré de vastes coffrets à des compositeurs parfois mineurs.

Pour être clair, disons qu’il manque un grand pan dans la boîte Warner : l’oeuvre lyrique. Il y a bien l’admirable Guerre et paix de Rostropovitch et L’amour des trois oranges, qui fit beaucoup pour la notoriété de Kent Nagano, mais d’autres ouvrages comme Le joueur, L’ange de feu, Les fiançailles au couvent et, surtout, Semyon Kotko ont été ces dernières décennies l’apanage de Valery Gergiev, qui les a enregistrés pour Philips. Le coffret opératique Prokofiev par Gergiev est donc le parfait complément à cette édition.

Si nous avons mis Semyon Kotko en exergue, c’est que cet opéra de Prokofiev, né en 1891 dans la région d’Iekaterinoslav, en Ukraine (attachée alors à l’Empire russe), a pour théâtre l’occupation allemande de l’Ukraine en 1918, un ouvrage où les Allemands sont dépeints comme des barbares. Conçu en 1938, Semyon Kotko devait être un spectacle produit et mis en scène par Vsevolod Meyerhold. Mais Staline négociait avec Hitler le pacte de non-agression entre l’Allemagne et l’URSS, signé en août 1939. Victime de purge, l’infortuné Meyerhold fut arrêté en juin 1939 puis exécuté. À la création, en juin 1940 à Moscou, Semyon Kotkon’était pas le sujet de l’heure et tomba dans l’oubli.

L’amour des trois oranges, ici inclus dans l’excellente version de Kent Nagano à Lyon, mérite une anecdote, tirée du livre Notes de Claude Gingras. Dans ces mémoires de notre vie musicale, l’ancien critique de La Presseécrit : « Prokofiev séjourna à Montréal pendant une semaine, en 1920 — plus précisément du 24 janvier au 1er février, selon les dates du journal qu’il tenait — […]. Jean Vallerand me dit un jour que Prokofiev termina ici l’orchestration de son opéra L’amour des trois oranges, dont la création mondiale allait avoir lieu à Chicago en 1921. » On repère aussi dans le journal de Prokofiev qu’à Québec, son hôtel « ressemblait de l’extérieur à un château » et qu’il y vit « des traîneaux pour la première fois depuis son départ de Russie ».

Exode et retour

À l’époque de ce voyage, Prokofiev, comme Rachmaninov, avait quitté la Russie après la Révolution bolchevique de 1917. En Occident, d’autres Russes avaient déjà pris un certain ascendant, notamment Stravinski, l’enfant terrible de Paris, associé aux ballets de Diaghilev (Sacre du printemps). La fuite de Prokofiev, en 1918, se fit en Amérique du Nord avec pour eldorado New York. Mais l’ouverture des États-Unis pour sa musique jugée « mécaniste » fut nettement mitigée, alors que celle de Rachmaninov était accueillie à bras ouverts, assurant ses arrières dès 1920 grâce à un lucratif contrat avec Victor.

Après la création de L’amour des trois oranges à Chicago en 1921 (Chicago vit aussi la création du 3e Concerto pour piano qui entamera 20 ans plus tard, avec les prouesses de Dimitri Mitropoulos au piano et à la direction, une carrière fulgurante), Prokofiev retourna en Europe. C’est en Allemagne qu’il composa une bonne partie de L’ange de feu, opéra qui ne sera créé qu’après sa mort, en concert à Paris en 1954, puis sur scène, à Venise, en 1955. Prokofiev en tirera de son vivant le matériau pour une impressionnante 3e Symphonie, créée à Paris en 1929 sous la direction de Pierre Monteux. Paris verra aussi la naissance des ballets Le pas d’acier et Le fils prodigue.

Mais celui qui a le plus de succès dans la capitale française reste Stravinski, et Prokofiev a le mal du pays. Le gouvernement de l’URSS, lui-même, est intéressé par le retour au bercail d’un tel talent, célébré lors d’une tournée en 1927 où la Pravda lui trouvait des « qualités manquant à la vie musicale actuelle » du pays. L’URSS lui facilitera la rentrée au pays en 1935-1936.

L’air de la patrie inspirera le compositeur puisque parmi ses premières oeuvres de cette période, on trouve le ballet Roméo et Juliette, la musique du film Lieutenant Kijé, dont Prokofiev tirera une suite symphonique, et le conte musical Pierre et le loup, le plus populaire de la littérature musicale. Cette période ne durera guère, et Prokofiev sera employé à la composition de musiques historiques ou patriotiques, ce qu’il fera formidablement à deux reprises avec Sergueï Eisenstein au cinéma dans Alexandre Nevski et Ivan le Terrible. De la période de la Seconde Guerre mondiale naîtront ensuite des chefs-d’oeuvre : les Sonates pour piano nos 6, 7 et 8 et la 5e Symphonie, créée le 13 janvier 1945 avec un succès exceptionnel.

Astuce et discophilie

L’élévation de Prokofiev au rang d’« artiste du peuple de la République socialiste fédérative soviétique de Russie » en 1947 ne l’a pas servi en Occident, où il passera longtemps comme un « collabo » artistique, notamment face au « résistant » Chostakovitch. En fait, l’objectif de Prokofiev était de louvoyer pour se tenir le plus possible éloigné des choses politiques. D’ailleurs, quelques mois après son titre d’artiste du peuple, en février 1948, Prokofiev eut à subir (comme Chostakovitch, Khatchaturian ou Myaskovski) les foudres du censeur culturel Jdanov. Nombre de partitions, notamment « occidentales », furent bannies, à la grande joie du secrétaire général de l’Union des compositeurs, Tikhon Khrennikov. De facto, les cinq dernières années de vie de Prokofiev ne furent pas flamboyantes.

Chose vraiment étonnante, alors que les anthologies « transversales » balayant tous les genres de musiques abondent pour tous les grands compositeurs, aucune n’a été éditée précédemment dans le cas de Prokofiev. Autre intérêt majeur : un approfondissement forcé. En effet, même au sein des ensembles régulièrement regroupés, comme les symphonies, on peut dire que ce sont principalement les Symphonies nos 1 et 5 qui sont jouées en concert et écoutées, tout comme les Concertos pour piano nos 2 et 3, ou les Sonates pour piano nos 6, 7 et 8. Idem pour Alexandre Nevski, qui éclipse totalement Ivan le Terrible, et Roméo et Juliette, alors que Cendrillon est tout aussi réussi.

Le milieu musical et les mélomanes se sont donc contentés d’un « minimum vital », et c’est le chemin de la redécouverte que propose ce coffret, selon une logique de sélection des interprétations qui prévaut dans les autres coffrets « compositeurs » de Warner. Les sonates pour piano sont partagées entre Vladimir Ovchinnikov, Nicholas Angelich, Michel Béroff et Nikolaï Luganski. Les concertos sont joués par Gavrilov, Rana, Argerich, Weissenberg, Béroff et Richter. Les symphonies, sauf les 1reet 7e, dévolues à André Previn (qui dirige aussi les ballets), sont celles de Rostropovitch. Mais, là, Warner a peu le choix.

Internationalité du coffret oblige, Pierre et le loup se trouve en de nombreuses versions selon les langues. Claude Piéplu et Igor Markevitch sont affectés à la mouture française, mais les germanophones savoureront l’association de Romy Schneider et de Herbert von Karajan. Warner n’hésite pas à doubler des oeuvres importantes, comme les Concertos pour violon, par Itzhak Perlman puis David Oïstrakh, et répartit certains documents historiques (3e Concerto pour piano par Prokofiev lui-même, ou le CD 5 pour la musique pour piano) dans le coffret plutôt que de les regrouper à la fin.

La boîte est astucieuse, discophilique (résurrection surprise des extraits de Cendrillon enregistrés par Alain Lombard à Strasbourg, suite de L’amour des trois oranges avec Silvestri à Vienne ou Concerto pour violoncelle par Starker et Susskind). Bref, c’est un beau coffret qui dignement s’inscrit à la suite de ceux publiés sur Berlioz, Debussy ou Ravel.



Sergeï Prokofiev. The Collector’s Edition Oeuvres pour piano, musique de chambre, concertos, ballets, symphonies, musique de film, suites, opéras, Pierre et le loup. Warner, 36 CD, 0190296262715.