Les petits pains du Comorien Eliasse

Partons à la découverte, puisque nous avons tout à découvrir d’Eliasse, de sa musique qu’il qualifie de rock zangoma, de son pays d’origine, les Comores, et du message qu’il veut transmettre dans son album à paraître : à travers ces chansons interprétées en comorien et, un peu, en français, « j’essaie de me raconter, et par extension, de raconter mon pays ».

« Je parle de politique, ce qui découle sur beaucoup de choses, confirme Eliasse. De la vie de tous les jours, de la paix, des relations humaines », en s’inspirant notamment d’événements qui se déroulent à l’intersection de la politique et du vivre-ensemble et dont le musicien a accepté de discuter avec Le Devoir, en amont de son concert de jeudi, à l’affiche de la 37e édition du Festival international Nuits d’Afrique.

Le Festival reçoit donc de la visite rare : l’auteur-compositeur-interprète est originaire des Comores, minuscule archipel d’à peine plus d’un million d’habitants, baignant dans l’océan Indien entre la côte est du continent africain et Madagascar. L’ancienne colonie française ayant accédé à l’indépendance en 1975 est un de ces endroits reculés du globe dont on ne parle jamais aux infos, sinon les rares fois où ça brasse.

Ce qui est malheureusement le cas aujourd’hui : l’île voisine Mayotte (un département outre-mer français, population de 310 000 habitants) procède depuis trois mois à l’expulsion de son territoire des sans-papiers occupant le quartier Talus 2 du village côtier de Majicavo Koropa. Près de 2000 gendarmes ont mis en oeuvre l’opération baptisée « Wuambushu », faisant rouler les bulldozers pour raser les habitations de fortune, renvoyant par dizaines ses habitants aux Comores, d’où la grande majorité provient.

Le geste, dénoncé par Human Rights Watch, empoisonne évidemment les relations entre Paris et Moroni, capitale des Comores. Il déchire les Mahorais et les Comoriens : « Ce ne sont pas des voisins, les Mahorais, ce sont des frères et soeurs, avant tout », affirme Eliasse. « On est ensemble. On parle le même dialecte, on mange les mêmes plats, il y a beaucoup de mariages entre nous. Je dis tout simplement : c’est un archipel, Mayotte et les Comores. »

Un archipel qui possède une culture musicale singulière en raison de la mixité de ses racines culturelles, ainsi qu’une musique qui a sa propre couleur, explique Eliasse, « parce qu’on est un peuple très métissé. Tout le monde est arrivé chez nous avec un sac à dos », transportant ses traditions, ses rythmes d’importation malgache, arabe, est-africaine. « On a énormément de rythmes, qui viennent de partout — comme le twarab, originaire du monde arabe, ayant transité par le Zanzibar [on l’appelle taarab], et ainsi de suite. Comme beaucoup de choses, les langues voyagent, se transforment, se créolisent, la musique aussi. En se créolisant, elle devient unique à mon petit pays. »

Le goût du voyage

Reste à la faire voyager, cette musique. Peu avant lui l’ont fait : il y a le chansonnier Maalesh d’abord, la première inspiration d’Eliasse, qui a accompagné l’artiste (jusqu’ici, il y a une quinzaine d’années) sur scène dans le rôle de percussionniste. La pionnière Nawal, « une des premières femmes à avoir osé monter sur scène pour jouer de la guitare et chanter ses chansons ». Le rockeur Baco, Mahorais d’origine, autre grande inspiration sur le style musical adopté par Eliasse : « Lui avait pris cette direction rock, blues et reggae, mais en intégrant des rythmes traditionnels de notre culture. Et c’est lui qui a inventé le nom zangoma, un mot générique portant en lui toutes ces influences musicales, ces métissages. »

À son tour de nous faire découvrir les couleurs de la musique des Comores. C’est la mission d’Eliasse — mais pas sa responsabilité, précise-t-il : « Ambassadeur, moi ? Je ne pense pas à ça. Parce que je me dis qu’il me faut d’abord être ambassadeur de moi-même, c’est-à-dire assumer la scène devant des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. J’ai 90 minutes à passer avec un public, je veux qu’il l’apprécie. » Le musicien se pointera sur la scène du club Balattou, accompagné de deux autres musiciens recrutés en France où il réside depuis huit ans.

Il a quitté son île natale par goût du voyage et, comme le faisait Maalash, pour s’adresser d’abord au public d’ailleurs. « Je visais plus grand. On aime généralement que les compatriotes nous suivent en concert, nous rassurent dans notre démarche, mais pour moi, c’était l’opposé : gagner le public comorien d’origine, c’est seulement aujourd’hui que je le fais. »

En arrivant en France il y a huit ans, plutôt que de chercher à trouver sa place sur scène, Eliasse a choisi d’apprendre le métier de boulanger : « J’avais décidé de prendre une pause de la musique. Pour me rassurer, peut-être ? Je me disais que je devais apprendre à faire quelque chose de mes mains, apprendre un “vrai” travail. Aujourd’hui, je me considère toujours boulanger, puisque je dis que sur scène je fais des pains de mes chansons. »

Eliasse se produira le 13 juillet, à 20 h 30, au club Balattou, à l'affiche du Festival international Nuits d'Afrique.