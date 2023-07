Michel Pagliaro intronisé sur l’Allée des célébrités canadiennes

Le rockeur québécois Michel Pagliaro sera intronisé cette année sur l’Allée des célébrités canadiennes, à Toronto.

L’organisation a annoncé les noms d’une dizaine d’artisans du rock canadien qui seront intronisés officiellement lors d’une cérémonie le 28 septembre prochain au Massey Hall, à Toronto.

Pagliaro sera honoré aux côtés de 12 autres chanteurs et groupes qui se sont illustrés dans les années 1970 et 1980.

Les groupes April Wine, Chilliwack, Glass Tiger, Lighthouse et Loverboy font notamment partie des intronisés.

Michel Pagliaro, âgé de 74 ans, a commencé sa carrière musicale dans les années 1960, mais il a véritablement connu le succès à partir des années 1970.

Parmi ses chansons les plus connues, on retrouve L’espion, Les bombes et bien sûr, J’entends frapper. Pour cette dernière chanson, «Pag», comme l’appellent certains, a été intronisé en 2010 au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

En 2016, il avait reçu le prix François Cousineau pour la musique de chansons de la Fondation de la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec.