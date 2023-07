«Mais sorry j’ai manqué mon flight»: l’hétérolinguisme codé du rap montréalais

Codes secrets, langues mortes, jargons de faction ou sabir de castes : cette série s’intéresse au décodage des langages obscurs d’hier à aujourd’hui. Autre cas : l’hétérolinguisme du rap montréalais.

OK, wallah, ça commence and let’s go, patnè !

La toune du rappeur québécois Tizzo (une référence à sa petite taille, ses p’tits os) sur l’album Fouette St-Patrick (2019) s’intitule Chill ?. Elle va comme suit : « Elle voulait fuck / Elle a plank / Pauvre elle, elle voulait juste fumer un dank / Elle a cru qu’c’était un prank / Pas d’merguez pour ta schneck / Passe ta fesse / Secoue ton krèk. » Il faut savoir décoder pour tout comprendre, y compris les vulgarités.

Le groupe montréalais Nomadic Massive pousse encore plus loin le métissage linguistique en alternant le français, l’anglais, l’arabe, le créole et l’espagnol. Boogát maîtrise lui aussi son flow en sautant d’une langue à l’autre : « Tú tienes un camina’o / Que me tiene endemonia’o / ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! / C’est tu par là qu’on gaz up son poney / Single line-up veut dire que t’es lonely, wow / Last call au shopping mall. »

Ainsi va parfois ici l’expression dans le genre musical le plus populaire des dernières décennies. « Le fait que toutes les langues puissent rimer entre elles permet une grande liberté à l’auteur ; il peut ainsi multiplier exponentiellement les manières de façonner les idées ; utiliser les autres langues permet aussi de créer des ponts culturels », résume l’artiste Webster dans À l’ombre des feuilles. Manuel d’écriture hip-hop (Québec Amérique, 2019).

Le résultat — poétique, inventif, original et, à vrai dire, unique au monde — n’en reste pas moins déconcertant pour l’humain moyen et le francophone de base, y compris pour une partie des Québécois. Peut-on pour autant parler d’un jargon ?

« Si on veut vraiment saisir la portée de chaque vers de chacune des chansons, il faut comprendre cette langue d’initiés, ce code un peu secret », répond le jeune chercheur Frédéric Giguère, spécialiste du hip-hop québécois. « En même temps, on n’a pas besoin d’une compétence linguistique très avancée pour saisir l’ensemble et l’apprécier. »

Hétérolinguisme

Les linguistes anglophones décrivent bel et bien le mélange des langues comme du code-switching, de l’alternance codique. Le linguiste Rainier Grutman a proposé le terme d’hétérolinguisme pour désigner la présence dans un texte d’idiomes étrangers.

Le code-switching décrit le changement de langue à l’oral ; l’hétérolinguisme se concentre sur les textes écrits. Le rap est chanté, bien sûr, mais il est d’abord le plus souvent rédigé. Le terme hétérolinguisme est aussi plus neutre que le terme bilinguisme : il permet l’analyse poétique et esthétique d’un texte sans adopter une posture politique.

Frédéric Giguère, rattaché au Département d’études françaises de l’Université de Waterloo, a défendu en 2020 un mémoire portant précisément sur « l’hétérolinguisme dans le rap québécois contemporain ». Il y étudie les textes de Loud, FouKi, Koriass, Alaclair Ensemble ou des Dead Obies pour décortiquer la manière de manier et de mélanger les deux langues officielles.

« L’anglais ne vient jamais prendre le pouvoir, prendre la place du français, dans les textes que j’ai étudiés, dit-il. Le plus souvent, la base du texte reste en français et l’anglais vient s’y coller temporairement, brièvement. »

Le chercheur a fait les comptes, mot à mot. Dans Tout ça pour ça, de Loud, 20 % des paroles viennent de l’anglais. Ce qui donne par exemple dans la chanson Sans faire d’histoire : « Mais sorry j’ai manqué mon flight ». Dans La nuit des longs couteaux, Koriass baisse les emprunts à 16 %. Par contre, l’album Gesamtkunstwerk (2016) des Dead Obies est presque chanté à parité dans les deux langues officielles : « Stand by, c’est quand tu veux / Just let me get high, ’tend ti peu, man… » (Waiting).

Ce franglais a été décrit par des chroniqueurs comme un symptôme de l’appauvrissement du français au Québec, une preuve de la « chiacquisation » du français québécois, « un créole que presque personne n’est en mesure de comprendre ». La récente publicité du gouvernement caquiste truffée d’anglicismes et comparant l’état du français à une espèce en voie de disparition (« Le faucon pèlerin, reconnu pour être assez chill ») en a rajouté.

De même, le travail universitaire de M. Giguère s’intitule Et si Lord Durham avait raison ?, une provocation assumée. « C’est de l’ironie, dit-il. J’ai choisi de parler d’hétérolinguisme justement pour m’éloigner des controverses politiques, pour aller au-delà de ce débat. »

Langue des artistes, langue de la rue

Le hip-hop ramène aussi souvent à la controverse autour de la culture de la violence. Le gangsta rap existe ici aussi. Six rappeurs ont été assassinés par balle ou arme blanche à Montréal depuis juillet 2021. Trois autres ont été victimes d’une tentative d’assassinat pendant la même courte période.

M. Giguère lui-même n’a pas exploré les rapports entre la langue des artistes et celle de la rue, mais d’autres chercheurs ont montré que les jeunes Montréalais de la génération rap inventent un nouveau langage hybride et mixte, amalgamant des langues et des cultures diverses, au quotidien comme dans les chansons.

Une situation originale qui découle de l’apport de l’immigration et de l’obligation de scolariser les nouveaux arrivants en français en vertu de la loi 101.

« Ceux qui écrivent des raps au Québec peuvent le faire en français, en anglais, dans d’autres langues ou dans une langue métissée. L’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la variété de la langue ou l’accent sont source de richesse et ne sont pas contraignants. Le hip-hop est une culture et un mouvement qui sont accessibles à tous et à toutes ; il s’agit simplement de vouloir y contribuer et de le faire dans un esprit authentique de keepin’ it real. On ne peut trouver un mouvement qui soit plus ouvert à la diversité », résumait dès 2008 la chercheuse Mela Sarkar, de l’Université McGill, dans son article « Ousqu’on chill à soir ? »sur les pratiques multilingues comme stratégies identitaires dans la communauté hip-hop.

Toujours depuis Waterloo, M. Giguère poursuit ses recherches sur le rap de la grande région montréalaise dans le cadre de son doctorat. Il élargit le corpus de référence et l’étend sur deux décennies pour en observer les variations. Son objet d’étude offre beaucoup d’angles intéressants, dit-il, comme l’observation du rap plus souterrain ou de l’échantillonnage dans les chansons, par exemple. L’étude de la production d’autres villes bilingues (comme Bruxelles) ou multiculturelles (comme Dakar ou Libreville) pourrait aussi permettre de riches comparaisons avec Montréal.