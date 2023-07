Stabilité rassurante pour l’Orchestre de la Francophonie

Jean-Philippe Tremblay et l’Orchestre de la Francophonie (OF) entament mercredi soir au Palais Montcalm de Québec leur saison estivale, avec un programme réunissant des oeuvres de Simon Bertrand, Lili Boulanger, le 2e Concerto pour violon de Mendelssohn et la 1re Symphonie de Sibelius. Cette année, le chef québécois pourra compter sur 70 musiciens, un effectif cossu et rassurant.

Après les organisateurs de festivals, c’est au tour du chef d’orchestre de tourner la page pandémique avec le sourire. Aux oubliettes, l’été catastrophe 2022 où, avec la crise des visas qui avait décimé ses rangs, l’OF en avait été réduit à jouer de la musique de chambre. Cette année, c’est un effectif normal, malgré quatre défections d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (pour cause, encore, de visas non reçus), qui se réunit au Québec sous la direction de M. Tremblay.

Par bonheur, le chaos de 2022 n’a pas entamé la bonne réputation à l’étranger de cet orchestre, qui offre des stages d’été pour jeunes musiciens francophones. En effet, 300 candidatures ont été enregistrées, et le profil des jeunes qui se retrouvent au Québec cet été a infléchi positivement la programmation. Ainsi, à la Maison symphonique, le 14 juillet, les Montréalais entendront la synthèse de Tristan et Isoldede Wagner, alors que les mélomanes de la capitale nationale auront droit à la 1re Symphonie de Sibelius.

Exercices pédagogiques

Pour Jean-Philippe Tremblay, qui voit ces concerts « dans les deux meilleures salles du Québec » comme des « exercices pédagogiques », « il est nécessaire, si les musiciens sont du même niveau, de faire des rotations dans les vents pour que tout le monde ait la chance de jouer premier pupitre ». Les concerts de Québec mercrediet de Montréal vendredi devaient reprendre les mêmes oeuvres, « mais avec le haut niveau que nous avons cette année, les professeurs m’ont convaincu d’ajouter une symphonie et de varier le programme », nous confie le chef.

« Pour le travail que représente le Wagner, c’est sûr que, de mon côté, j’étais un peu plus friand de le proposer deux fois, mais je vois la valeur ajoutée d’avoir des défis différents. Au final, c’était une très bonne recommandation », constate Jean-Philippe Tremblay. Son soliste dans le fameux Concerto pour violon no 2 de Mendelssohn sera Giovanni Andrea Zanon, qui a joué cette oeuvre à la Scala de Milan en mai 2022.

L’orchestre restera ensuite à Montréal et se produira les 24 et 26 juillet à la salle Pierre-Mercure. Les principales partitions au programme seront le 1er Concerto pour piano de Brahms avec Mathieu Gaudet, Mort et Transfiguration de Brahms, des extraits de Des Knaben Wunderhorn de Mahler, mais aussi un concerto de Giancarlo Scalia et des créations, dont une nouvelle oeuvre de Simon Bertrand.

Toute cette saison est donc le fait de l’orchestre lui-même, qui organise ses concerts et pilote ses programmes, alors qu’on s’attendait à des offres de services aux divers festivals environnants. « Du point de vue des festivals, oui, c’est rare dans l’histoire de l’Orchestre, il y a eu des discussions, mais rien n’a abouti, ce qui nous a amenés, à la fin de l’automne, à programmer nos concerts nous-mêmes en fonction de ce que nous voulions faire vivre à nos jeunes. Alors, tout est conçu de A à Z en vue de la pédagogie en considérant par ailleurs les pièces et les commandes à rattraper de la période de la pandémie. »

Savoir qu’à l’été 2024 la contribution du fédéral sera la même nous permet de respirer pour le choix des programmes, des commandes, avec la sécurité d’être à sept musiciens

Jean-Philippe Tremblay ne pense pas que les effectifs fluctuants au fil des ans, entraînant des restrictions sur la possibilité de jouer certains répertoires, ont pu induire une certaine frilosité à l’égard de l’OF. Mais il se réjouit grandement d’une prévisibilité enfin bienvenue : « C’est la première fois depuis la création de l’OF que Patrimoine canadien nous soutient sur une base pluriannuelle de deux ans. C’est le double de ce à quoi nous sommes habitués ! »

« Savoir qu’à l’été 2024 la contribution du fédéral sera la même nous permet de respirer pour le choix des programmes, des commandes, avec la sécurité d’être à sept musiciens. » Mais Jean-Philippe Tremblay relève que le budget est de trois fois cette contribution : « Nous avons des commanditaires, des collectes de fonds. Le conseil d’administration a fait un travail phénoménal. » Deux sources de financement logiques manquent encore à l’OF au bout de 22 saisons : l’Organisation internationale de la Francophonie, « même si nous poussons de tous bords tous côtés pour avoir les rencontres nécessaires » et un financement du palier provincial, « alors qu’un tiers de l’orchestre est composé de jeunes musiciens québécois ».



L'Orchestre de la Francophonie en concert Au Palais Montcalm de Québec, le 12 juillet, 19 h 30. Simon Bertrand, Lili Boulanger, Felix Mendelssohn et Jean Sibelius ; À la Maison symphonique de Montréal, le 14 juillet, 19 h 30. Simon Bertrand, Lili Boulanger, Felix Mendelssohn et Richard Wagner ; À la salle Pierre-Mercure, les 24 et 26 juillet.