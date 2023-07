Suite et fin de la Baveuse pour Marie-Gold

La prolifique rappeuse montréalaise Marie-Gold s’amuse depuis quelques années avec une persona un peu plus grande que nature, celle de la Baveuse, dont elle a fait briller la sympathique et colorée esbroufe sur son précédent disque, Bienvenue à Baveuse City. Voilà que l’artiste, qui porte fièrement sa bague d’ingénieure, boucle la boucle de cette aventure avec un nouveau mixtape plus sombre, Retour à Baveuse City.

Ce deuxième volet musical devait paraître deux mois après le premier disque, mais le travail n’était pas terminé. Voilà chose qui est faite, un an plus tard. Et les deux parties étaient intimement liées, note Marie-Gold. « J’ai retrouvé dans mes cahiers une page avec la liste des chansons de Bienvenue… et de Retour… toutes écrites avant même que le premier sorte. Les deux allaient clairement ensemble. »

L’un est donc la suite de l’autre, mais aussi le complément, comme le laisse présager la pochette de Retour à Baveuse City, où la ville coquette du premier opus est maintenant en proie aux flammes — ça frôle la prémonition avec nos ciels de smog. « Je voulais montrer une sorte de némésis, explique la rappeuse. Le chaud et le froid, le noir et le blanc, le yin et le yang… je voulais qu’il y ait deux chapitres à Baveuse City. »

Sur cette suite, tout n’est pas sombre, mais Marie-Gold propose plusieurs morceaux plus lents ou introspectifs, comme Sur la lune, Lassée ou Chez la psy. Pour renforcer cette impression dark, elle a aussi retranché quelques morceaux qui rappelaient trop l’étincelant du premier volet.

Marie-Gold, à la ville Chloé Pilon-Vaillancourt, va le répéter souvent pendant la discussion : Retour à Baveuse City n’est pas un « vrai album », mais plutôt un mixtape, soit une livraison plus informelle. Le commun des mortels n’y verra que du feu : les chansons sont bien produites, bien livrées, bien enchaînées, avec encore quelques interludes — elle s’en moque elle-même sur l’introduction.

La rappeuse admet tout cela et blâme à demi-mot un côté perfectionniste. Mais elle persiste : « Je ne veux pas le défendre comme un album. Si je suis pour sortir un autre album, ça va être beaucoup plus travaillé, explique-t-elle. Retour… c’est plus une compilation de bangers [de bons morceaux] dans l’univers de Baveuse City, alors que, pour moi, un disque ce serait mes meilleurs textes, mes meilleurs enchaînements musicaux, mes meilleurs beats, et ce serait surtout un projet cohérent de A à Z. »

Quête d’authenticité

La suite pour Marie-Gold reste à inventer, mais elle se fera en dehors de l’univers de Baveuse City, dont ce nouveau volet se termine par la pièce Adieu, afin de bien boucler le tout. La rappeuse veut être davantage elle-même, plus vulnérable, et moins dans le givrage de la Baveuse. Cela aussitôt dit, elle rétropédale un peu. « Là, je travaille sur des chansons plus “emo”, et c’est davantage moi. Mais, après, il y a la réflexion : est-ce que c’est parce que c’est plus triste que c’est plus toi ? Est-ce que la tristesse est plus une émotion de vérité que le plaisir, la moquerie, la légèreté ? »

En tout cas, l’artiste de 30 ans, qui a obtenu son diplôme comme ingénieure à l’École polytechnique l’année dernière, a désormais moins envie de tout fracasser et veut laisser au vestiaire ses apparats d’arrogance. Cette mutation sera même au centre d’un court métrage, La déconstruction de Baveuse City.

« Je sors du personnage de la Baveuse entre autres parce que c’est important pour moi de renouer avec mon intérêt pour les sciences et de travailler en génie, et donc forcément ça me force à faire de l’art un peu différent », admet-elle, expliquant aussi « être plus en paix avec plein de choses » et avoir un moins grand appétit « pour la controverse ».

Au lieu de forcer les choses, Marie-Gold les laissera venir à elle davantage. C’est un peu comme ça qu’elle envisage ses liens professionnels avec la France, là où elle a passé beaucoup de temps ces derniers mois, entre autres pour travailler avec des beatmakers. « Je trouvais ça super inspirant d’enregistrer dans des studios où des rappeurs que j’écoute vont, ça crée une ambiance de création extraordinaire, dit-elle. Mais on travaille bien, on fait des featuring, on a une agente de presse sur place, mais je ne suis pas en mode “percer la France”. »

Si elle sait qu’elle retournera pour ses futures compositions à des rythmes plus « vieille école », semblables à ceux de son premier EP en 2018, elle ne soufflera pas plus qu’il faut sur les braises de la création pour accélérer la combustion. « C’est quand la musique est un hobby que je suis plus créative, et non quand il faut que je fasse des chansons, explique-t-elle. Et je me suis toujours dit qu’il y avait tellement de musique qui sortait que, si j’étais pas inspirée, je ne sortirais pas de musique. »

La suite, assurément, sera portée par la sagesse.

Retour à Baveuse City Marie-Gold, Les Faux-Monnayeurs