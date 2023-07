L’exemplaire Rachmaninov de Denis Kozhukhin

Après une Neuvième de Beethoven en flamboyante entrée en matière, Rafael Payare et l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) étaient de retour à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay samedi pour un second concert révélant, pour sa première présence au Québec, un pianiste passionnant : Denis Kozhukhin.

Âgé de 37 ans, Denis Kozhukhin — dont la translittération française exacte, « Kojoukhine », est si rarement utilisée que, si on l’employait, on ne saurait même pas de qui on parle — a remporté en 2010 le Concours Reine Élisabeth de Belgique, après avoir obtenu le 3e prix à Leeds en 2006. Il a enregistré chez Onyx et, désormais chez Pentatone, l’étiquette dont Renaud Loranger, directeur artistique du festival, est aussi le responsable artistique.

Respect

Dans ce cas précis, il était intéressant de nous amener cet artiste, qui s’est distingué dans un 2e Concerto de Rachmaninov comme on n’en entend pas souvent. Kozhukhin a en effet fait une chose plutôt rare : au lieu de « jouer à l’interprète », plus ou moins influencé par les scories de la tradition, il a scruté la partition et a surtout réfléchi aux rapports de dynamiques. Où mène un crescendo ? Pourquoi tel accord est-il forte et tel autre mezzo forte ? Quelle respiration musicale ce decrescendo induit-il ? Kozhukhin a digéré ces réflexions sur les nuances et, en respectant la lettre, il ajoute une grande distinction à son approche.

Le pianiste russe use certes du rubato, mais il ne tombe jamais dans l’écueil de « poser » à outrance les fins de phrases comme pour annoncer à grands traits les transitions thématiques. C’est donc de la musique dense, concentrée, juste (par exemple la linéarité du début du 2e mouvement, si souvent ânonné) qu’il nous a livrée, attendant parfois que le chef et l’orchestre comprennent qu’il n’y avait pas lieu de s’attarder et que tout cela serait mieux avec encore un peu plus de raffinements et de nuances.

Mais les raffinements, on l’avait entendu dans la Neuvième de Beethoven la veille, ce n’était pas le mot d’ordre du week-end. Payare et l’OSM, un orchestre aux rangs (cordes) largement garnis de musiciens surnuméraires, ont plutôt fait le travail aux tripes et à l’énergie.

Bartók avant tout

En conséquence, La Moldau de Smetana manquait de raffinement, malgré l’abnégation des flûtes des clarinettes, des cors et du timbalier, en verve pendant toute la soirée. La noce paysanne restait trop embourgeoisée, le passage entre le clair de lune et le retour du thème principal ne coulait pas de source et les équilibres des cuivres (trompettes, trombones, tuba) dans le dernier tiers n’étaient pas idéaux, avec deux trompettes en demi-teinte.

L’embellie dans le Concerto pour orchestre de Bartók a été majeure avec de très belles prestations des vents dans le 2e mouvement (superbe 1re trompette, qui s’était jointe aux deux précédentes), des cors somptueux à la fin du 1er volet, des rapports de tempos et de caractères parfaits dans le 4e mouvement, une vraie douleur et des atmosphères pesantes dans le mouvement lent et un splendide Finale, où l’on n’a regretté qu’une entrée trop précipitée des harpes, ne laissant pas le temps de déguster le beau glissando de timbales au milieu du mouvement.

Un dernier mot pour dire la profonde beauté de la dernière pièce de l’Album pour la jeunesse de Tchaïkovski « À l’église » op. 39 n° 24, joué par Denis Kozhukhin en rappel. Choix parfait pour un moment de recueillement, peut-être un message sans paroles en ces temps troublés.

Festival de Lanaudière « Payare et Kozhukhin : intensité absolue ». Smetana : La Moldau. Rachmaninov : Concerto pour piano n° 2. Bartók : Concerto pour orchestre. Denis Kozhukhin (piano), Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Amphithéâtre Fernand-Lindsay, samedi 8 juillet 2023.