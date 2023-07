Décès de Peter Nero, lauréat d’un Grammy et ancien chef d’orchestre du Philly Pops

Peter Nero, pianiste lauréat d’un Grammy et qui a été le chef d’orchestre des Philly Pops pendant plus de trois décennies, est décédé à l’âge de 89 ans.

Nero est décédé jeudi au Home Care Assisted Living Facility à Eustis, en Floride, selon sa fille, Beverly Nero, a rapporté le quotidien The Philadelphia Inquirer. Les services funéraires seront privés.

Nero a coloré ses interprétations de chansons pop – de Cole Porter et George Gershwin aux Beatles et en passant par Bob Dylan – avec des mélodies classiques, swing, Broadway, blues et jazz. Il a souvent décrit sa musique comme « indéfinissable » et n’a pas été offensé lorsque d’autres ont dit de lui qu’il était au « milieu de la route ».

Recruté par le promoteur de concerts de Philadelphie Moe Septee, Nero a fondé l’orchestre Philly Pops en 1979, l’année de la mort d’Arthur Fiedler. Ce dernier était réputé d’avoir pratiquement inventé la version moderne de l’orchestre pop à Boston, et Nero espérait rivaliser en popularité.

Dans son travail d’interprète et de chef d’orchestre, Nero revient fréquemment sur des airs de Broadway, des thèmes hollywoodiens et de Gershwin, le sujet du premier concert des Philly Pops. Mais il a également puisé dans le catalogue de Motown et plus tard dans des groupes tels que Procol Harum et un album consacré au disco et aux chansons d’amour des années 1970.

Il a dirigé les Philly Pops jusqu’en 2013, quittant son rôle de chef lorsque l’orchestre a déclaré qu’il ne pouvait plus se le permettre.

Nero a remporté les Grammy Awards en 1961 pour le meilleur nouvel artiste et en 1962 pour la meilleure performance d’un orchestre ou d’un instrumentiste pour son disque The Colorful Peter Nero.

Un album de 1963, Hail the Conquering Nero, a culminé au cinquième rang du palmarès Billboard des albums pop.

Sa version de Theme from ’The Summer of 42’, une chanson écrite par Michel Legrand pour le film de 1971, a atteint la 21e place du classement Billboard des chansons pop.