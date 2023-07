Lanaudière retrouve ses couleurs

C’est avec une Neuvième Symphonie de Beethoven emballée avec beaucoup d’énergie par Rafael Payare que s’est lancé vendredi soir le Festival de Lanaudière 2023 dans un Amphithéâtre Fernand-Lindsay rempli comme au bon vieux temps.

À première vue le programme est bateau. Mais Lanaudière n’avait pas présenté la Neuvième depuis les concerts de l’intégrale Beethoven de Paavo Järvi en 2007. Il était donc de bonne guerre pour les organisateurs de surfer sur la popularité de la composition pour lancer l’édition 2023 et relancer le Festival par la même occasion, alors que 2022 ne fut aucunement la page tournée sur la pandémie que tout le monde espérait. Désormais nous sommes clairement revenus à une humeur festivalière avec l’assistance à l’avenant.

Si pour le Festival, cette Neuvième était une première depuis 15 ans, pour ceux qui suivent Rafael Payare, c’était une redite par rapport au concert de clôture de la saison 2021-22 de l’OSM. Préalablement à ce concert il y a un an, Le Devoir s’était entretenu avec le chef sur cette oeuvre emblématique. Nous avions synthétisé sa vision en parlant du « retour des tripes et de l’âme » par rapport à « l’abstraction intellectuelle » de Kent Nagano dans cette partition.

C’est exactement ce que nous avons vécu à nouveau à Lanaudière avec, surtout, un Finale forcené, véritablement explosif, et un 3e mouvement au cantabile sans doute un peu plus libre et allant cette fois.

Évolutions

La vision du chef reste dans l’ensemble très constante, mais le niveau de réalisation aussi, contrairement à ce qui se passe lorsque Yannick Nézet-Séguin revisite une partition. C’est là que l’on peut vraiment encore espérer une marge de gain qualitatif. Car il y a encore beaucoup d’expressivité à glaner par un soin plus abouti des nuances, notamment dans le 1er mouvement. Rafael Payare a établi ses rapports des tempos, sa conception intellectuelle, mais quand il reprend une oeuvre un an après, on s’attend à ce qu’il raffine les choses pas qu’il « fonce dans le tas » de la même manière.

Les gains sont venus par le choeur du Festival, préparé par Simon Rivard. Les choristes ont chanté aussi bien, même le périlleux passage pour les hommes (« seid umschlungen… »), avec bien davantage de consonnes que celui de l’OSM en 2022 préparé par M. Megill. Et en plus on parie qu’ils ont répété en français…

Quant aux solistes, ce fut Byzance ! On connaît Gordon Bintner (de retour en grande forme) et Julian Prégardien, le très grand Évangéliste, bien heureux d’avoir, avec Payare, quelqu’un qui dirige la marche à un tempo musical et non « pseudo musicologique » façon poudre d’escampette. Tant la mezzo Fleur Barron que, surtout, l’étonnante soprano Vera-Lotte Boecker, tout simplement parfaite, toutes deux inconnues ici, sont à réentendre au plus vite au Québec et dans des emplois majeurs.

Avant la Neuvième, tout le monde s’est un peu compliqué la vie avec le Lux Aeterna de Ligeti. Les festivaliers parce que ce n’est pas simple. Le Festival parce que le brouhaha des retardataires retenus par l’encombrement des stationnements n’était pas propice à ce répertoire. Les choristes parce que c’est un casse-tête et Payare en prenant une approche plutôt lente faisant se succéder des strates d’entrées qui tentaient de viser la bonne intonation. L’ensemble marchait sur des oeufs faute de trouver sa pulsation naturelle et, donc, les imbrications des différentes entrées vocales et tuilages sonores.

Mais s’agissant de l’ensemble du concert ce départ était exaltant et on attend la suite avec impatience.



Festival de Lanaudière Concert d’ouverture. Ligeti : Lux Aeterna. Beethoven : Symphonie n° 9. Vera-Lotte Boecker, soprano ; Fleur Barron, mezzo-soprano ; Julian Prégardien, ténor ; Gordon Bintner, baryton-basse. Choeur du Festival, Orchestre symphonique de Montréal, Rafael Payare. Vendredi 7 juillet 2023.