La rédemption de Robert Plant par la grâce d’Alison Krauss

La scène de la salle Wilfrid-Pelletier est sertie de velours, transformée en ballroom grand chic, mais Alison Krauss et Robert Plant s’amènent comme s’ils plongeaient dans les eaux boueuses du Mississippi : cette musique n’est pas propre. Exprès. Dès Rich Woman, on est en contrée country. Avec Fortune Teller, on est à la Nouvelle-Orléans. Les musiciens ne jouent pas mollement, rockabilly musclé dans Can’t Let Go. « Bonne soirée ! » lance le Robert en français. Elle est déjà formidable.

Les tourtereaux sont en voix, les deux. Alison contrôle sa dysphonie — une condition qui affecte le chant. Faut le faire. Encore faut-il que les conditions soient bonnes. Les récents feux de forêt et le smog résultant ont forcé le report de spectacles extérieurs. Mais à Wilfrid, c’est idéal, et Alison Krauss chante The Price Of Love (des Everly Brothers) avec aplomb, puissance et beauté.

Une soirée biblique

Robert Plant s’offre, lui, quelques cris de son plus fameux cru dans une version très psychobilly du Rock’n’Roll de Led Zeppelin. Délire dans la salle : à croire que Dieu a chanté un verset de l’Évangile. On pourrait appeler ça de la rédemption : Led Zep ayant tout plagié aux pionniers du blues, du r’n’b et du rockabilly, le chanteur se trempe dans les eaux sacrées qui charrièrent la vérité comme du limon béni. Et Alison, en harmonie ou au violon, fournit la caution, la validation : on est bel et bien sur la Terre Promise de l’Amérique.

Plant sert High And Lonesome (de Raise The Roof, leur dernier disque à deux) avec ses aigus ledzeppiens retrouvés, comme pour prouver que ce n’était pas sans raison qu’il s’époumonait à l’époque. Que ses complices et lui ne copiaient pas les Anciens en vain, mais pour les célébrer et les faire vivre. Que le parcours glorieux de Led Zep menait à ce vendredi soir sur la Terre, chemin nécessaire pour retrouver la bonne voie.

La saveur et la ferveur

Le fait est que tout est joué avec goût, saveur, ferveur. Pas le choix : Robert Plant ne peut pas se la jouer rockstar aux côtés d’une Alison Krauss. Ça s’entendrait. Et le gaillard le sait. Il se doit d’être crédible, irréprochable. C’est même le but. Quand arrive le grand triplé ledzeppien final (Gallows Pole, The Battle Of Evermore, When The Levee Breaks), les versions sont au service des musiques de racines. Justifiées, enfin. Plant ose monter et monte volontiers jusqu’en haut de son registre, puisqu’Alison est là pour garantir la solidité de la prise à la terre. De la majesté sans esbroufe : c’est la grande réussite de ce spectacle.

Démonstration faite, au rappel, on peut revenir aux Everly Brothers : Stick With Me, Baby et Gone Gone Gone ont poussé au Kentucky en passant par Nashville. Krauss et Plant en sont les curateurs autant que les serviteurs. Alliés pour leur pérennité.

La leçon de JD McPherson

Difficile d’imaginer première partie plus appropriée que JD McPherson, cet as chanteur-guitariste rock’n’roll qui résume les années 1950 à lui tout seul. Une reprise de Nick Lowe sur fond de Bo Diddley beat pour commencer ? Rien de moins que la très symbolique Rome Wasn’t Built In A Day. Riffs archétypes, twang qui fait mollir les genoux, ballade arrache-coeur d’Irma Thomas (It’s Raining), on avait déjà tout ce qu’il fallait avant même que Robert Plant ne flanque le Rock’n’Roll de Led Zep aux générations de disciples sûrs et certains qu’il a inventé l’univers. Ça n’aura rien enlevé à sa légende, mais oui, oh que oui, le rock’n’roll existait avant la première frisette de notre héros.