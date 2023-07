Christine and the Queens ne sera pas au Festival de Jazz cette année

Le chanteur Christine and the Queens ne se produira pas au Festival international de jazz de Montréal : son spectacle du 8 juillet prochain devrait être reporté à une date ultérieure, tandis que celui du 9 juillet est annulé.

L’organisation du festival en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux. « Nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annuler les deux spectacles de Christine and the Queens prévus les 8 et 9 juillet. Nous sommes toutefois heureux d’annoncer que Red sera bientôt de retour en ville. Conservez vos billets pour l’instant. » L’organisation du festival fait ici référence à l’un des noms de scène de Christine and the Queens, qui se fait également connaître sous le pseudonyme de Redcar.

L’artiste devait se produire deux soirs consécutifs au MTelus, au centre-ville. Il s’agit d’une deuxième annulation d’une tête d’affiche du festival : la chanteuse américaine Macy Gray a annoncé cette semaine que son spectacle, prévu samedi soir sur la place des Festivals, n’aurait pas lieu. L’équipe Spectra, qui est en charge du FIJM, n’a pas souhaité accorder une entrevue au Devoir.

Le chanteur doit aussi se produire au Festival d’été de Québec le 11 juillet prochain.

Victime de transphobie

Cette annonce survient au terme d’une séquence éprouvante pour l’artiste, qui a annoncé sa transidentité en 2022 et qui a du même coup confirmé son identification aux pronoms masculins.

Le 28 juin dernier, sur le réseau social TikTok, il a lancé un cri du coeur en parlant de la transphobie dont il est victime, soulignant que plusieurs personnes continuent à utiliser les pronoms féminins pour le désigner. « C’est juste un manque de respect. […] Des fois je me lève le matin et je suis en colère, j’ai envie de pleurer », affirme-t-il avec émotion. « Je suis beaucoup moins médiatisé depuis que j’ai ouvert ma bouche sur ma transidentité, poursuit-il. Mon upgrade artistique, vous y faites même pas attention, et vous m’appelez “elle”. »

L’artiste, dont la vidéo a cumulé plus d’un million de vues sur TikTok, conclut avec un message sans équivoque : « Des fois, j’ai envie de vous dire “allez vous faire foutre, en fait”. »