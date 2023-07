Une audience auprès de la reine Angélique Kidjo

Le 37e Festival international Nuits d’Afrique présentera le 12 juillet au MTelus le retour de l’icône de la pop africaine, Angélique Kidjo. Laquelle passe aujourd’hui pour un prophète à la lumière des succès internationaux des membres de la nouvelle génération « afrobeats » dont font partie Burna Boy, Yemi Alade, Sampa the Great ou encore Mr Eazi, tous invités sur son dernier album Mother Nature, lauréat d’un Grammy l’an dernier. « Les artistes africains méritent d’être entendus sur les radios et de jouer sur les plus grandes scènes du monde, je le dis depuis la nuit des temps ! » déclare réjouie la musicienne en entrevue avec Le Devoir.

« Si ma musique a profondément inspiré les jeunes artistes, c’est parce que les sons que je proposais ont soulevé cette question : “Et si on décloisonnait un peu les choses ?” », enchaîne Angélique, rejointe chez elle, à Paris, par visioconférence.

Dès son premier album (Pretty) paru en 1981, la Béninoise ouvrait les esprits en rapprochant les rythmes de son coin d’Afrique des musiques occidentales en vogue, réécrivant les manuels de chimie musicale que consultent aujourd’hui encore les jeunes vedettes du continent. La musicienne rappelle d’ailleurs que l’immensément populaire chanteur nigérian Burna Boy, tête d’affiche d’Osheaga l’été dernier, a lancé sa carrière en 2011 avec le succès « Wombolombo Something » (de Burn Notice: Tha Mixtape) qui échantillonnait « Wombo Lombo », mémorable refrain du classique de Kidjo, tiré de l’album Fifa (1996).

« Sois toi-même »

Cette reconnaissance mondiale du talent musical d’Afrique, c’est ce qu’elle a toujours espéré, ajoute Angélique Kidjo, qui, en plus d’être ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF, est aussi l’ambassadrice officieuse de la pop d’Afrique. « Et ce que j’ai toujours dit aux jeunes artistes, c’est : “Sois toi-même.’’ Dans cette industrie, il y a des milliers d’appelés, mais peu d’élus. C’est bien d’avoir des idoles, des modèles, mais toi, qu’est-ce que tu apportes ? Parce qu’il n’y aura qu’une seule Beyoncé. C’est le message que je leur donne : “Soyez confiants et contents de la musique que vous faites.” Quelque part, je suis heureuse d’avoir pu servir d’exemple de ce qu’il faut faire pour avancer. »

Son concert à Montréal revisitera évidemment ses plus grands succès, en se concentrant sur le matériel de ses trois derniers albums : Remain in Light paru en 2018, son hommage à la Cubaine Celia Cruz lancé l’année suivante, puis le récent Mother Nature, comme pour rattraper le temps perdu depuis la pandémie qui lui a fait perdre des êtres chers. Le père de son mari d’impresario d’abord, « décédé de la COVID, une semaine après Manu Dibango, puis Tony Allen a suivi. Et la COVID a fini par prendre ma mère aussi, le 26 juin de l’an dernier, parce qu’elle était malheureuse de ne plus voir ses enfants… »

Voyants rouges

Conjuguez la crise sanitaire que nous avons traversée à la crise climatique que nous commençons seulement à subir de plein fouet, l’activiste en elle voit clignoter les voyants rouges sur le tableau de bord du continent africain, « celui qui pollue le moins, mais celui qui en paiera le plus lourd tribut », dénonce-t-elle. « Ce ne sont pas que des paroles : par exemple, la saison des pluies a commencé très tôt cette année au Bénin. Il pleut des cordes. Ça crée des ravins, l’eau stagne, donc le paludisme tuera encore plus de gens. Les gens ne peuvent plus cultiver la terre. On n’a pas idée du coût humain que cette crise génère — on parle d’urgence climatique depuis des années, mais on ne fait rien ! Pourtant, la nature ne discrimine pas entre pauvres et riches : tout le monde y passe. Il faudrait prendre cette crise avec autant de sérieux qu’on l’a fait pour la pandémie. »

Angélique visitait récemment le nord de son pays natal, qui partage sa frontière avec le Burkina Faso et le Niger. « Le nord a connu trois années de sécheresse, je ne sais pas si le pays sera capable d’absorber tous les réfugiés, ce qui met en danger l’équilibre fragile qu’il y avait, avec peu de ressources. Avec ma fondation [Batonga], on continue d’apporter de l’aide aux jeunes filles : jusqu’à présent, on arrive à accueillir les enfants pour les mettre à l’école pour ne pas qu’ils perdent leur scolarité, mais à quel prix ? Même l’UNICEF a du mal à offrir de l’aide là-bas, je le sais, je l’ai vu. »

Ainsi, c’est autant pour son oeuvre musicale que caritative qu’Angélique Kidjo s’est vu décerner il y a quelques semaines le prix Polar Music, remis annuellement depuis 1989 par une fondation suédoise (on surnomme le prix le « Nobel de la musique ») à des musiciens, « groupes et institutions en reconnaissance de réalisations exceptionnelles ». Cette année, la Béninoise a accepté le prix aux côtés de Chris Blackwell, fondateur de la maison de disque Island Records qui a édité cinq de ses albums entre 1989 et 1998, ainsi que l’immense compositeur estonien Arvo Pärt.

La cérémonie, telle que décrite par la musicienne, rappelle que même les maux de notre époque n’auront d’emprise sur l’enthousiasme contagieux qui transparaît dans son oeuvre. En amont de la cérémonie, Angélique Kidjo a été informée du protocole à respecter en présence du roi Charles XVI Gustave, 77 ans, qui remettait le prix et sa bourse d’un million de couronnes (environ 120 000 $CA).

« On m’a expliqué : “le roi, on ne l’embrasse pas, on ne lui parle pas” ! Du coup, je lui ai demandé : “Je peux vous embrasser ?” Et je l’ai embrassé. Durant la soirée, j’étais assise à côté de lui et on discutait, alors tout le monde me regardait : “Mais c’est qui cette femme ?” On a parlé longuement de beaucoup de choses, et c’est très intéressant pour moi d’être assise à côté d’un roi me parlant de son initiative, qu’il paie de sa poche, pour apprendre aux jeunes de son pays ce qu’est le leadership. Il m’a dit : “Les jeunes sont les leaders de demain, il faut leur apprendre à le devenir.” »

« Je l’ai fait danser aussi ! lance Angélique. Et quand la fête s’est terminée, il m’a regardé et m’a dit : “Ben alors, c’est maintenant que vous me virez ?” »

Angélique Kidjo sera en concert au MTelus le 12 juillet. Le 37e Festival international Nuits d’Afrique se déroulera du 11 au 23 juillet.