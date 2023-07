«Stories from a Rock’n’Roll Heart», Lucinda Williams

Tous à la rescousse. Eh ! Quand une tornade traverse votre chez-vous comme Taz le Diable de Tasmanie, qu’un accident cardiovasculaire vous frappe plus fort encore (au point de vous empêcher de jouer de la guitare), et que toute cette guigne vous atteint en pleine pandémie, disons que le ralliement du couple Bruce Springsteen-Patti Scialfa et des Angel Olsen, Jesse Malin et Ray Kennedy n’est pas trop demander au destin. Mais l’important est que Lucinda y chante, fût-ce d’une voix plus traînante qu’avant. Ce seizième disque de la plus intraitable des baroudeuses, loin d’une renaissance, se veut simplement la suite des quinze autres, sans chiqué, sans appuyer plus fort sur la glande lacrymale : le drame, c’est une vieille connaissance pour la Louisianaise. Le temps de célébrer la belle équipe dans la chanson d’introduction, Let’s Get the Band Back Together, et c’est reparti pour un tour sur les routes mal pavées de l’Amérique (This Is Not My Town, Jukebox, Last Call for the Truth) : Lucinda Williams continue.

Stories from a Rock N Roll Heart ★★★★ Americana Lucinda Williams, Highway 20 Records