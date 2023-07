«Mádibá», Blick Bassy

Entre son premier album Léman (2009) et ce Mádibá, l’auteur-compositeur-interprète camerounais Blick Bassy s’est graduellement délesté de l’instrumentation acoustique référant aux musiques populaires africaines pour envisager une chanson pop afrofuturiste influencée des courants tant occidentaux qu’africains. Avec l’aide du coréalisateur et arrangeur Romain Jovion et du compositeur pop Malik Djoudi, Bassy pose sa voix douce sur des draps de synthétiseurs à peine froissés par les pulsions des percussions électroniques, le tout assorti de quelques phrases de trompette, de guitares électriques, de violons furtifs. Un disque ultra-léché qui se laisse facilement écouter, Bassy se révélant être un fin mélodiste, brillant dans les passages plus calmes de l’album tels que la méditative Hola Mè ou l’éloquente Touye. Par ses textes écrits en langue bassa, le musicien écrit un hommage à l’eau en douze belles chansons. En concert au théâtre Fairmount le 13 juillet, à l’affiche du Festival international Nuits d’Afrique.



Cliquez ici pour découvrir un extrait.



Mádibá ★★★ 1/2 Pop Blick Bassy, InFiné