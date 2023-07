«Hommage à François Dompierre», Louise Bessette

François Dompierre a fêté dimanche son 80e anniversaire. Ce disque de la pianiste Louise Bessette lui rend un hommage juste et sensible. L’arche musicale est construite autour de deux mélodies inoubliables : L’âme à la tendresse, sous forme d’habile paraphrase, et Un conte de fées, tirée de L’odyssée d’Alice Tremblay. Il y avait évidemment de nombreuses pépites dans le répertoire musical de Dompierre pour le cinéma. Parmi elles, on retrouve son goût pour les pastiches. Même si Facéties sur un prélude de Bach est le plus voyant, il y en a bien d’autres. François Dompierre l’improvisateur s’en donne à coeur joie dans Un bonheur d’occasion, oeuvre à deux pianos où Louise Bessette joue une partition alors qu’il improvise au deuxième piano. Le disque bénéficie d’une complicité qui ne date pas d’hier, puisqu’en 2016 Dompierre avait composé le Concertango grosso dédié à Bessette. Cet hommage montre aussi que l’inspiration, c’est autre chose que ces musiquettes simplistes qui font florès ces temps-ci. Avec Dompierre, c’est une fête de l’esprit.

Hommage à François Dompierre ★★★★ Classique Louise Bessette, avec F. Dompierre, Atma ACD 2 2889